Начну несколько издалека.

Напомню, что война России с Украиной имеет целый ряд целей, полезных для истинных заказчиков этой войны:

- намертво рассорить Россию с Украиной на уровне населения, чем исключить воссоздание СССР;

- дать заработать производителям оружия, израсходовав арсеналы устаревших образцов;

- дать заработать торговцам нефтью за счёт списанного на войну резкого повышения цен на топливо;

- и, наконец, замаскировать страшнейшие итоги аферы COVID-19, на которой уже заработала и продолжает зарабатывать фармакологическая мафия мира, – не дать вспыхнуть восстанию из-за итогов этой смертельной для народов аферы.

Ещё напомню, что пятнадцать лет назад, в 2007 году трое ученых из Швейцарского Государственного Технологического Института в Цюрихе, под руководством Джеймса Глаттфелдера, ввели в комплекс суперкомпьютеров «Orbis 2007» базу данных о 37 миллионах (!) крупных корпораций и частных инвесторов по всему миру. И в конечном итоге группа Глаттфелдера обнаружила очень глубоко спрятанный «суперсубъект» из 147 корпораций, причем эти 147 корпораций связаны друг с другом, и вместе они зарабатывают 40% всех доходов мира, а контролируют 80% мировых доходов. Иными словами, сегодня не Трамп или Байден, а именно эти владельцы 147 корпораций (из которых 75% это банки) и являются истинными хозяевами мира. Как они управляют миром технически - сказать трудно, но это видно по конечному результату – практически все правительства мира в той или иной степени преследуют не интересы своих народов, а их интересы.

А в чём их интересы?

Эти 147 корпораций не только управляют остальными корпорациями мира, дающими 80% мирового дохода, но и сами ведут бизнес – сами получают прибыль. И, понятное дело, их бизнес должен быть и наиболее прибыльным. Чем они занимаются? Вы правильно поняли - тремя видами бизнеса: нефть, фармацевтика и оружие. Теми видами бизнеса, для процветания которого и нужна война России с Украиной.

Но всё сказанное не касается правительств России и Украины – не касается «элиты» этих государств. Эту «элиту», ввиду кретинизма её представителей, вряд ли вообще вводят в курс дела хоть чего-то – это всё равно, что вводить курс дела обезьян. Сказали элите России и Украины начать войну друг с другом – и она начала. Однако, судя по всему, в представлении элиты России эта война должна была иметь вид крымского «блицкрига», а когда кремлёвские кретины увидели, что это «военная операция» по своей сути «военная обосрация», теперь уже и «элите России» потребовалось перенацелить внимание граждан России на что-нибудь другое. И ряд представителей российской «элитки» начала критиковать… Ну, не поверите – что!

Вот к примеру, губернатор Курганской области Вадим Шумков все два года коронавирусной аферы молча сопел в две дырки и вводил в области локдауны, требуя поголовной вакцинации. А началась «обосрация» с Украиной и губернатор прозрел:

««В отношении самого вируса, полагаю, главные «открытия» еще далеко впереди. Мне 50 лет, я учился в советской школе, где не было «Тик-Тока» или «клипового» восприятия. А в классическом университете мы изучали логику и критичное мышление. Возможно, поэтому в то, что был некий «нулевой» китайский пациент, который пошел на рынок и съел летучую мышь, после чего вдруг заболел весь мир, я не верю»,— писал он на своей странице во «ВКонтакте». По мнению господина Шумкова, пандемия должна закончиться международным трибуналом».

Обратите внимание, что овладевший логикой и критическим мышлением губернатор РОССИЙСКОГО региона, требует разобраться не с виновными в смерти российских граждан российскими чиновниками, депутатами, губернаторами, прокурорами, судьям, учёными и врачами, организовавшими с помощью вакцинации убийство только во второй половине прошлого 2021 года и только от последствий простуды дополнительно 125 тысяч человек… а с ВОЗ! Требует не своих российских судебных процессов над своими российскими преступниками, убившими сотни тысяч граждан России, а международного трибунала ему захотелось! Тогда уж надо предъявлять претензии заступнице России Деве Марии, которая проявила халатность и не защитила граждан России от убийц - российских чиновников, депутатов, сенаторов, губернаторов, прокуроров, судей, учёных и врачей.

И Шумаков не один. Все эти два года коронавирусного безумии в Совете Федерации «сосал лапу» сенатор Эдуард Россель. Но война его разбудила, старец вылез из берлоги и заревел!

Но не на войну.

««За массовые смерти, за экономический коллапс в мире должны ответить те, кто был заинтересован в развязывании биологической войны! ВОЗ уже давно дискредитировала себя, а после событий 2019-2022 годов, безусловно, требуется серьезное расследование всех ее действий и лиц, которые стояли за организацией, финансируя это преступление века и его информационную поддержку»,— написал господин Россель в своем telegram-канале».

И пока эти чиновники, отвлекая внимание граждан от войны с Украиной, делают соответствующие телодвижения, убийцы добрались и до детей России. И 19 марта граждане России прочли:

«В ноябре 2021 года Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, испытания которой ученые проводили с июля на базе 12 детских медучреждений Москвы. Вакцина создана на основе классического «Спутника V», применяемого для взрослых, однако его дозировка уменьшена в пять раз. Препарат состоит из двух компонентов, их необходимо вводить с интервалом в 21 день. Вакцинация подростков в Москве началась 31 января.

В то же время центр продолжал разработку вакцины для детей от 6 до 11 лет. В конце января Гинцбург объявил, что уже в феврале в России начнется отбор детей в возрасте 6–11 лет для исследования вакцины. В то же время ученый отмечал, что центр им. Гамалеи не обнаружил в Москве детей в возрасте от 6 до 11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом, поэтому детей без антител к COVID-19 для испытаний вакцины начнут искать «где-нибудь подальше от Москвы».

Вы полагаете, что Гинцбург, не проводивший никаких испытаний своей вакцины «Спутник V», настолько тупой, что не имеет никакой информации об убийственности для детей вакцинации от COVID-19? Я в такую его тупость не верю.

Давайте об итогах вакцинации детей. Итоги этого убийства в России, понятное дело, скрываются сообщниками Гинцбурга, а вот по Великобритании их можно увидеть.

Управление национальной статистики (ONS) Великобритании 20 декабря опубликовало статистические данные, содержащие подробную информацию о «смертях по статусу вакцинации в Англии» в период с 1 января по 31 октября 21 года. И дальнейшая статистическая обработка этих данных показала, что у маленьких детей в 52 раза больше шансов умереть после вакцинации против Covid-19, чем у детей, которым не делали прививки от Covid-19. https://tapnewswire.com/2022/02/official-ons-data-lets-slip-kiddie-killjb-horror-show-someone-must-really-hate-your-kids/

Количество умерших детей учитывалось в расчёте на 100 тысяч детей и подростков возраста 10-14 и 15-19 лет.

Уже смертность подростков пугает – у вакцинированных она в 2 раза выше, чем у не вакцинированных, а у вакцинированных двумя дозами - смертность выше в 3 раза! Но в реальный ужас приводят числа в группе детей 10-14 лет: у вакцинированных одной дозой она в 10 раза выше, чем у не вакцинированных, а у вакцинированных двумя дозами смертность выше в 52 раза!

https://i0.wp.com/dailyexpose.uk/wp-content/uploads/2022/01/image-359.png?resize=1024%2C764&ssl=1

Ну и в конце данные о вакцинации и смертности от COVID-19 в Австралии и Нигерии. Благодаря дебилам правительства Австралии там на 21 апреля 2022 года вакцинировано 85% населения, а в Нигерии – 5%. А смертность от простуд (от COVID-19) в расчёте на миллион жителей к этой дате в Австралии – 270 человек, а в Нигерии – 10.

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