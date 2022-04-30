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Московский листок

Европа откажется от нашего урана

Опубликовано 30.04.2022 в разделе комментариев 0

уран аэс оружие атом
Европа откажется от нашего урана

Германия поддержала новые антироссийские санкции против импорта энергоносителей, в том числе согласилась запретить ввоз урана из России. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов Европейского союза (ЕС).

Это обалдеть, как интересно!

В самом начале марта представители энергетической отрасли в США потребовали от администрации президента Байдена отказаться от идеи запретить импорт урана из России, сообщило Reuters со ссылкой на источник. В этой отрасли США зависят от России, Казахстана и Узбекистана, так как получают от них примерно половину урана для своих атомных электростанций. Россия занимает треть мирового рынка обогащенного урана, альтернативных поставщиков больше попросту нет.

И вдруг два месяца спустя объявляют, что хотят "наказать" Россию откахзом от ее урана.

Я так думаю, Германия и другие европейские потребители таки откажутся, и станут покупать топливные загрузки исключительно от Вестингауза. То есть получать российский уран в американской упаковке и, естественно, дороже.

Росатом, конечно, недополучит каких-то денег, но, во-первых это снимет вопросы о том, существует или нет у нас потенциал перезагрузки боевых блоков. А во вторых, когда напряженка с поставками урана станет все более ощутимой, сможет и вовсе отказаться поставлять делящиеся материалы вероятному противнику.

Но денег при этом американцы, конечно, заработают. А мы напечатаем - какая разница?.. Зато у нас будет запас урана.

А.Б.



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