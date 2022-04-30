Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-энциклопедии визуального искусства Wikiart

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.
Хотите помочь? Это здесь:
Тинькофф 5536 9109 9139 1469
Сбер 5469 4009 0716 4961
Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.
1 Холера, говорят... https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов
3 Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-энциклопедии визуального искусства Wikiart https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Украина перестала выплачивать пенсии жителям Херсонской области
5 Депутат Ямпольская призвала признать иноагентами артистов, плохо говорящих о России https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Болгарию ждет хаос и разорение после прекращения поставок российского газа
|
|