Беженцы стали проблемой для Европы, но не для России

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 26 апреля, число беженцев, покинувших Украину с 24 февраля, превысило 5,3 миллиона человек. Из них более 2,9 миллиона беженцев направились в Польшу, свыше 793 тысяч – в Румынию, 627,5 тысячи – в Россию, более 502 тысяч – в Венгрию.

Зато в Британию, которая очень сильно участвует в украинском конфликте, попало всего несколько тысяч, а в США на конец апреля - лишь 12 человек, и это не оговорка.

В Европе сильно жалуются на беженцев, и даже не на то, что украинцы ведут себя как-то "не так" (есть и это, но это не главная проблема).

Европа просто не готова к гуманитарной катастрофе такого масштаба. Представьте, население Варшавы увеличилось на 20 процентов! И это главным образом люди, которым действительно нужно помогать. А государства с помощью не сильно раскошеливаются. Найти работу для миллионов людей без знания языка и социально никак не адаптированных не представляется возможным. Выручает только рынок сексуальных услуг, но и там возник кризис из-за избыточного предложения, а спрос лимитирован чисто физиологически.

В западных СМИ вал материалов на эту тему, мол, добрые французы (поляки, немцы) решили помочь несчастным людям, но оказалось, что сильно не рассчитали свои возможности.

При этом в том же управлении верховного комиссара ООН прогнозируют число беженцев около 8 миллионов.

Любопытно, что единственная страна, где нет данных о серьезных проблемах с приемом беженцев - это государство-агрессор. Во-первых, конечно, сказался опыт 2014-15 годов, когда одна Ростовская область приняла беженцев с Донбасса больше, чем вся остальная Европа. Я не оговорился - одна область...

Ну и, конечно, ментальность российских людей, культурная и этническая близость - это тоже важно. Не надо путать государство и людей, которые его населяют, общество.

Никаких антиукраинских настроений в России нет, ни сейчас, ни раньше. Люди, независимо от государства, готовы помочь, что называется, своим. И понять людей тоже готовы.

Я сам просто в свое время и беженцев принимал, и какую-то помощь собирали с товарищами из ОКП и другими левыми. И на Донбасс много, чего возили. Просто так, без какой-то выгоды. И уж точно без участия государства - единственным препятствием, как раз, были российские пограничики, которые меня периодически задерживали.

- Как вы попали на территорию сопредельного государства?

- Да не помню, уснул в дороге, а проснулся уже в Луганске...

Потом, правда, отпускали, конечно...

И вот сейчас - многие сегодня в РФ не согласны с целями и задачами спецоперации, еще больше - с тем, как она проводится. И не надо тут путать народ и государство.

Но несогласные сами бегут в Европу, увеличивая приток "нежелательных иностранцев", а чтоб здесь кто-то из них помогал беженцам?.. Ну, допустим, уехав надолго в комфортную какую-нибудь Италию, чтоб кто-то пустил пожить украинцев в свою московскую квартиру? Не слыхал о таких.

А французы пускают, и немцы тоже. Потом, конечно жалуются, но это другой вопрос.

Или вот Соловьев, наоборот. Пустил бы пожить в свою итальянскую виллу беженцев - другой бы совсем вопрос был. Я вот на свою дачу в Крыму пускал, это чтоб другой вопрос не возникал. Но я-то отщепенец и враг народа, а для известного пропагандиста большой бы плюс обнаружился...

Так ведь и Галкин с Пугачевой в свой замок в Черной грязи вроде никого не запустили... Или нет? Много богатого народа уехало, именно из-за несогласия с политикой государства. Ну так помогите тем, кто пострадал, к вам и самим отношение получше будет...