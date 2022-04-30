С началом сезона государство продолжит грабить дачников

Жечь траву - серьезное правонарушение. Именно по данной статье чаще всего штрафуют дачников в России. В некоторых случаях штрафные санкции достигают полумиллиона рублей.

Сжигание сухой травы - это теперь нарушение правил противопожарного режима. За это штраф до пяти тысяч рублей, но если в результате пала травы сгорел лес, то за это может уже грозить уголовное наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей или даже лишения свободы.

То, что в последние несколько тысяч лет на Руси жгли траву весной, никого не волнует. Теперь это очень опасно.

Еще одно нарушение, которое часто допускают дачники - мойка машины в "неположенном месте", то есть у себя на даче.

Якобы все химические вещества вроде масла, бензина и остатков зимних реагентов будут попадать в почву. Штраф за мойку машины - до пяти тысяч рублей в столичном регионе.

То, что правительство само рассыпает реагенты по всем дорогам, неважно. То, что именно оттуда они попадают в почву - тоже. А вот то, что какие-то микрочастицы зимних реагентов попадут с кузова в мою же землю - это очень страшно. Ну а как и исправной машины попадут в почву бензин и масло, я вообще не понимаю. Хотя если у вас сочится масло, то оно и так будет сочиться на землю под машиной, без всякой мойки. А про бензин я вообще молчу...

Они даже не понимают, что обкладывая граждан непомерными штрафами, то есть деньгами, попадающими в бюджет просто так, не образуя никакой прибавочной стоимости, они раскручивают инфляцию. Фактически это тоже самое, что просто допечатать деньги.