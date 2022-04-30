Российская система ПВО не допустила проникновения военного самолета со стороны Украины на территорию Брянской области

Это сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

«Сегодня утром, в 6:50, российскими средствами противовоздушной обороны был обнаружен самолет ВСУ. При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда», — написал Богомаз.

О каком самолете идет речь и что с ним стало, глава региона не уточняет.

Я так думаю, это один из тех самолетов, которые были уничтожены российскими войсками в первые сутки спецоперации, не иначе.

Какие действия предпринимает ПВО для "недопущения" - тоже загадка. Наверно, машет белым флагом и кричит: "Уйди, противный!"

А.Б.