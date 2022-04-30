Генерала ФСБ лишили звания и осудили на шесть лет

Военный суд на закрытом заседании приговорил к шести годам колонии генерал-майора ФСБ Юрия Сулина, занимавшего должность 1-го заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) спецслужбы.

Поссорившись с подрядчиками, он сорвал сверхсекретную программу по защите госграницы России в Арктике, а выделенные на нее 658 млн руб. направил на строительство ведомственного жилья в Крыму. Чем руководствовался при этом авторитетный тыловик, осталось тайной. Коррупционной составляющей в его действиях найти не удалось, поэтому ответил генерал только за нецелевое использование средств.

Скорее всего, причины были чисто бюрократические: за программу реализации жилья для сотрудников отвечало управление капстроительства ФСБ Юрия Сулина, а за объекты в Заполярье — другое управление спецслужбы, по обустройству госграницы. В итоге дома в Севастополе, Армянске и Джанкое были построены, а арктическая программа — сорвана, что было квалифицировано следствием как нарушение интересов государства.

Но корысть какая-никакая, наверно, все же была.

Получив от следствия список имущества Юрия Сулина и его родственников, а также сведения об их доходах, надзор предположил, что в период с 2009 по 2018 год семья потратила примерно на 32 млн руб. больше, чем получила.

Суд национализировал Lexus LX-450 генерала стоимостью 6,1 млн руб., Toyota RAV-4 его супруги, однокомнатную квартиру дочери в Москве и усадьбу в Солнечногорском районе, оформленную на тестя и тещу строителя. Особняк площадью 424 кв. м с ротондой, стоящий на лесном участке в 21 сотку и оцененный в 39 млн руб., будет продан на торгах.

Но, если честно, список имуществ не впечатляет - ну "Лексус", да. Но ведь не "Майбах"... Ну особняк, но ведь не на Рублевке, а в 80 километрах от Москвы, на 21-ой сотке, а не на нескольких гектарах. 39 миллионов рублей - это ведь не долларов, даже при нынешнем низком курсе... А однокомнатная квартира дочери - это вообще слезы...

По нынешним-то временам бывший генерал вообще бессребреник.

А.Б.