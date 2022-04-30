Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Генерала ФСБ лишили звания и осудили на шесть лет

Опубликовано 30.04.2022 в разделе комментариев 0

фсб арест гсу
Генерала ФСБ лишили звания и осудили на шесть лет

Военный суд на закрытом заседании приговорил к шести годам колонии генерал-майора ФСБ Юрия Сулина, занимавшего должность 1-го заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) спецслужбы.

Поссорившись с подрядчиками, он сорвал сверхсекретную программу по защите госграницы России в Арктике, а выделенные на нее 658 млн руб. направил на строительство ведомственного жилья в Крыму. Чем руководствовался при этом авторитетный тыловик, осталось тайной. Коррупционной составляющей в его действиях найти не удалось, поэтому ответил генерал только за нецелевое использование средств.

Скорее всего, причины были чисто бюрократические: за программу реализации жилья для сотрудников отвечало управление капстроительства ФСБ Юрия Сулина, а за объекты в Заполярье — другое управление спецслужбы, по обустройству госграницы. В итоге дома в Севастополе, Армянске и Джанкое были построены, а арктическая программа — сорвана, что было квалифицировано следствием как нарушение интересов государства.

Но корысть какая-никакая, наверно, все же была.

Получив от следствия список имущества Юрия Сулина и его родственников, а также сведения об их доходах, надзор предположил, что в период с 2009 по 2018 год семья потратила примерно на 32 млн руб. больше, чем получила.

Суд национализировал Lexus LX-450 генерала стоимостью 6,1 млн руб., Toyota RAV-4 его супруги, однокомнатную квартиру дочери в Москве и усадьбу в Солнечногорском районе, оформленную на тестя и тещу строителя. Особняк площадью 424 кв. м с ротондой, стоящий на лесном участке в 21 сотку и оцененный в 39 млн руб., будет продан на торгах.

Но, если честно, список имуществ не впечатляет - ну "Лексус", да. Но ведь не "Майбах"... Ну особняк, но ведь не на Рублевке, а в 80 километрах от Москвы, на 21-ой сотке, а не на нескольких гектарах. 39 миллионов рублей - это ведь не долларов, даже при нынешнем низком курсе... А однокомнатная квартира дочери - это вообще слезы...

По нынешним-то временам бывший генерал вообще бессребреник.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы президенту Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-энциклопедии визуального искусства Wikiart
Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-энциклопеди...
30.04.2022
Правящая тусовка и в этом году будет скрывать Мавзолей Ленина
Правящая тусовка и в этом году будет скрывать Мавз...
26.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Генерала ФСБ лишили звания и осудили на шесть лет (0)
Российская система ПВО не допустила проникновения военного самолета со стороны Украины на территорию Брянской области (0)
С началом сезона государство продолжит грабить дачников (0)
Беженцы стали проблемой для Европы, но не для России (0)
Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-энциклопедии визуального искусства Wikiart (0)
Европа откажется от нашего урана (8)
Нефть, фармацевтика и оружие (10)
Уехал - значит враг (10)
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-энциклопедии визуального искусства Wikiart (0)
Холера, говорят... (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Готовят ли ВСУ нападение на Приднестровье?
Дарья Митина Дарья Митина: Кому война, а кому....
Дарья Митина Дарья Митина: Сегодня в Ростове-на-Дону состоится 7-й Международный Антифашистский Съезд
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин анонсировал конец западной модели рыночной экономики
Михаил Делягин Михаил Делягин: Иностранные компании должны забыть о принципе хочу - уйду, хочу - приду
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss