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Московский листок

Путин раздал по десятке защитникам Отечества

Опубликовано 01.05.2022 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Путин раздал по десятке защитникам Отечества

Ежегодную надбавку к пенсии ко Дню Победы в мае продолжат начислять участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Ее размер составляет 10 тысяч рублей.

Эту надбавку начисляют ежегодно с 2019 года. Согласно указу, подписанному 30 апреля Путиным, в этом году надбавку также получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, проживающие в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины.

***

По данным главы Минтруда Максима Топилина, на 26 марта 2022 года в России насчитывается 66 тысячи непосредственных бойцов Великой Отечественной войны. Ну, наверно, в ЛДНР еще немного. Тысяч семьдесят, в общем.

Не скажу, что щедрость нашего государства меня поразила. 700 миллионов рублей для государства не очень большая сумма. 

В соответствии с постановлением на 2022 год установлена величина прожиточного минимума пенсионера 12 146 рублей, то есть сумма, до которой будет доведена минимальная пенсия. Уж к празднику, который для многих из ветеранов будет уже последним, можно было выделить что-нибудь побольше "минималки"? Лучше б вовсе не позорились...

Я понимаю, что для подписавшего указ Путина что десять тысяч, что сто - абстракция. Золотой ершик в Геленджике. Рюмочка вина из колекции Массандры, которой они баловались с Берлускони. Но те, кто готовил указ, могли прикинуть, как издевательски выглядят сегодня десять тысяч для ветерана?

Что девяносто-столетний человек может с ними сделать? Даже пропить не может, старый...

А.Б.



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