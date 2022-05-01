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Московский листок

Сегодня 1 мая и классовая борьба никуда не делась

Опубликовано 01.05.2022 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Сегодня 1 мая и классовая борьба никуда не делась

И сегодня это не день шашлыков и коллективной выпивки по поводу "погнали на демонстрацию". Это День международной солидарности трудящихся, хотя в нынешних условиях международная солидарность трудящихся звучит, мягко говоря, странно.

Однако ж классовая борьба никуда не делась.

27 апреля Савеловский районный суд заключил под стражу на 2 месяца (до 25 июня) Кирилла Украинцева (председателя профсоюза «Курьер»).

«Вина» Украинцева судя по всему состоит в его профсоюзной деятельности, в защите трудовых прав трудящихся курьерской доставки - это теперь очень массовая профессия.

Профсоюз «Курьер» был создан в июне 2020 года после протестов работников, выступающих против незаконных увольнений и системы штрафов, против снижения оплаты труда, требующих заключать работодателя трудовые договора с работниками (вместо договоров об оказании услуг, лишённых полноценных социальных гарантий).

Поводом для трудового конфликта стало ухудшение оплаты труда.

Курьеры районов Кантемировское, Царицыно 21 апреля записали видеообращение к руководству Delivery Club, заявляя о своём несогласии с новыми тарифами по оплате, снижающем их заработок почти на 20 процентов (ставка за заказ снижена со 120 рублей до 90).

25 апреля курьеров, собравшихся у офиса компании, стала задерживать полиция, вечером на квартире был задержан и сам председатель профсоюза Кирилл Украинцев.

А вы полагаете, в буржуазном обществе полиция будет на стороне трудящихся? 27 апреля арестован именно Украинцев, а не те люди, что нарушают Трудовое законодательство и ухудшают условия труда для рабочего человека.

Украинцеву вменяется дадинская статья — 212.1 УК РФ (введена в УК в 2014-м году). Неоднократное нарушение организации публичного мероприятия (к которым следствие относит размещение в интернете публикаций против нарушения трудовых прав работников курьерских служб и такси).

Курьеры и таксисты выходят с требованиями в рамках трудового поля, гарантированного им Конституцией страны, право на забастовку у них имеется (ТК РФ статья 409), но, судя по всему, именно казахстанская модель расправы с рабочими правами, с признанием понятия забастовки, как незаконного действия, взята на вооружение российскими властями. У них с интернационалом все в порядке.

Трудовой народ Российской Федерации, по всему, должен теперь молча и стойко переносить ухудшение условий труда, иначе перед ним будет неизбежно вырастать 5-летний срок заключения.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Какаянашер написал 01.05.2022 11:52
клоссавая дурьба? Это способ Индии
Кастовая блидьба вы не находите?
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