Два истребителя Су-30 Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая вошли в небо Тайваня

Об этом сообщает Taiwan News со ссылкой на местное Министерство национальной обороны и издание Liberty Times.

По данным газеты, истребители оказались в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня в субботу, 30 апреля. Вторжения произошли утром в 8:53 и днем в 13:23 на высоте 9,8 тысячи метров. Воздушные судна заметили к северо-востоку от архипелага Дунша.

В итоге истребители повернули назад после того, как военные Тайваня подняли в воздух свои самолеты, отправили радиопредупреждения и развернули ракетно-зенитные системы для отслеживания объектов.

В апреле 2022 года Тайвань зафиксировал 72 подобных вторжения.

Как известно еще из повести писателя Войновича, Тайвань - неотьемлемая часть Китая. И рано или поздно, Китай попытается вернуть себе свою территорию.

Тем более, что Тайвань - официально называется Китайской Республикой, является по сути непризнанным государством, исключен из ООН, большинство стран расторгли с ним дипломатические отношения и на сегодня дипотношения поддерживают только 14 членов ООН. Самым крупным из которых является Гватемала, а также Науру, Маршалловы острова и так далее.

Если кто-то думает, что события на Украине носят изолированный характер и никак не связаны с разворачивающимся в мире глобальным конфликтом, пусть посмотрит на происходящее в Южно-Китайском море с начала весны этого года.

А.Б.