Два истребителя Су-30 Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая вошли в небо Тайваня
Об этом сообщает Taiwan News со ссылкой на местное Министерство национальной обороны и издание Liberty Times.
По данным газеты, истребители оказались в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня в субботу, 30 апреля. Вторжения произошли утром в 8:53 и днем в 13:23 на высоте 9,8 тысячи метров. Воздушные судна заметили к северо-востоку от архипелага Дунша.
В итоге истребители повернули назад после того, как военные Тайваня подняли в воздух свои самолеты, отправили радиопредупреждения и развернули ракетно-зенитные системы для отслеживания объектов.
В апреле 2022 года Тайвань зафиксировал 72 подобных вторжения.
Как известно еще из повести писателя Войновича, Тайвань - неотьемлемая часть Китая. И рано или поздно, Китай попытается вернуть себе свою территорию.
Тем более, что Тайвань - официально называется Китайской Республикой, является по сути непризнанным государством, исключен из ООН, большинство стран расторгли с ним дипломатические отношения и на сегодня дипотношения поддерживают только 14 членов ООН. Самым крупным из которых является Гватемала, а также Науру, Маршалловы острова и так далее.
Если кто-то думает, что события на Украине носят изолированный характер и никак не связаны с разворачивающимся в мире глобальным конфликтом, пусть посмотрит на происходящее в Южно-Китайском море с начала весны этого года.
А.Б.
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