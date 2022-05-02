Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин подписал указ за информационную безопасность

Опубликовано 02.05.2022 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Путин подписал указ за информационную безопасность

Президент Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

На заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных фондов, государственных корпораций и иных организаций возлагаются полномочия по обеспечению информационной безопасности соответствующих ведомств, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты.

Глава государства постановил создать в организациях структурные подразделения, отвечающие за это направление. 

Кроме того, c 1 января 2025 года в России указанным ведомствам запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран.

***

Три года еще можно пользоваться импортными антивирусами, а потом уже нельзя. То есть за три года коварный враг нанести нам непоправимого ущерба не сможет, а потом уже запросто?

Ну и в каждом мало-мальски заметном учреждении посадят целую бригаду бездельников, которая станет дожидаться DDoS-атаки или еще какой каверзы? Причем угроза то ли будет, то ли нет, а зарплата будет капать.

Или все проще - пока коварный враг не напал со своего вражеского дивана, можно просматривать переписку сотрудников, особенно в иностранных мессенджерах? Неспроста же сотрудникам ФСБ поручено беспрепятственно получать всю информацию от указанных подразделений...

Очень предусмотрительно! Враг не дремлет, проникает и занимается вредительством.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Государь-душенька уже 21 год борется с врагами, а их количество только увеличивается. Может, у него
просто психическое заболевание, написал 02.05.2022 01:30
например, "шизоаффективное расстройство"?
Гбэшники, поверьте государя, пока он не нажал во время очередного припадка болезни термоядерную кнопку.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы президенту Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-энциклопедии визуального искусства Wikiart
Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-энциклопеди...
30.04.2022
Полный Делягин N39: Почему гражданам РФ недоступны права животных
Полный Делягин N39: Почему гражданам РФ недоступны...
01.05.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Финляндия строит Великий пограничный забор (0)
Путин подписал указ за информационную безопасность (1)
Полный Делягин N39: Почему гражданам РФ недоступны права животных (0)
Путин раздал по десятке защитникам Отечества (0)
"Тайвань - неотьемлемая часть Китая" (4)
Сегодня 1 мая и классовая борьба никуда не делась (8)
Женский протест (1)
Путин раздал по десятке защитникам Отечества (20)
Выборы судей: это как? (19)
Генерала ФСБ лишили звания и осудили на шесть лет (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Почему гражданам РФ недоступны права животных: железная логика правящей бюрократии. ПОЛНЫЙДелягин39
Михаил Делягин Михаил Делягин: Ненависть к советским символам объединяет бандеровцев на Украине и в государственных медиа РФ. Стрим
Михаил Делягин Михаил Делягин: Набиуллина за 9 лет своей деятельности заслужила репутацию Мадам Девальвации
Михаил Делягин Михаил Делягин: 3 эпохи: цифровой взрыв нашего времени
Михаил Делягин Михаил Делягин: Нужно ввести прогрессивный налог для богатых до 35 процентов
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss