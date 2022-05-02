Путин подписал указ за информационную безопасность

Президент Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

На заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных фондов, государственных корпораций и иных организаций возлагаются полномочия по обеспечению информационной безопасности соответствующих ведомств, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты.

Глава государства постановил создать в организациях структурные подразделения, отвечающие за это направление.

Кроме того, c 1 января 2025 года в России указанным ведомствам запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран.

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Три года еще можно пользоваться импортными антивирусами, а потом уже нельзя. То есть за три года коварный враг нанести нам непоправимого ущерба не сможет, а потом уже запросто?

Ну и в каждом мало-мальски заметном учреждении посадят целую бригаду бездельников, которая станет дожидаться DDoS-атаки или еще какой каверзы? Причем угроза то ли будет, то ли нет, а зарплата будет капать.

Или все проще - пока коварный враг не напал со своего вражеского дивана, можно просматривать переписку сотрудников, особенно в иностранных мессенджерах? Неспроста же сотрудникам ФСБ поручено беспрепятственно получать всю информацию от указанных подразделений...

Очень предусмотрительно! Враг не дремлет, проникает и занимается вредительством.

А.Б.