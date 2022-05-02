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Московский листок

Финляндия строит Великий пограничный забор

Опубликовано 02.05.2022 в разделе комментариев 0

граница забор
Финляндия строит Великий пограничный забор

Власти Финляндии решили построить заборы на некоторых участках границы с Россией. Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен заявила, что возведение подобных барьеров относится к оперативной подготовке по обеспечению безопасности страны.

Протяженность границы достигает более 1,3 тысячи километров. На данный момент там установлена только изгородь из колючей проволоки. По данным охраны, подобное ограждение препятствует тому, чтобы домашние животные перебегали через границу.

Новые заборы планируют построить в зонах повышенного риска. 

«Это важное решение — начать строительство заборов на восточной границе либо на ключевых участках, либо чтобы покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение, поэтому оно требует принятия решений на более высоком уровне», — отметил командующий пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунен.

***

Что-то до боли знакомое слышится в этой истории про Великий пограничный забор. Уж не Яценюк ли случайно попал в Финляндию и там поделился ноу-хау как потратить выделенные на погранзабор деньги, чтобы все растворилось без следа? Хотя нет, начали заборостроение еще при премьере Тимошенко, но она свое уже отсидела...

Тут надо сказать, что, в отличе от Украины, граница между Финляндией и РФ длиной 1300 километров проходит в основном по пустынной, а иногда и вовсе труднодоступной местности. Зачем забор там, где никто не ходит?

С другой стороны, я уже не могу с уверенность сказать, что Путин не вынашивает планов напасть на Суоми-красавицу под слова известной песни. Может, и вынашивает. Но как ему в этом может помешать забор? Линия Маннергейма, и та не очень помешала...

Или правительство Финляндии хочет возродить оборонительную линию по границе, с учетом опыта Зимней войны?

Но ведь Финляндия собирается в НАТО. Зачем ей тогда оборонительная линия?

Или это условие вступления в альянс? Типа дебельского аккорда наоборот?

С другой стороны, экономика Финляндии переживает не лучшие времена. Выгодные подряды в России давно закончились, финский ширпотреб вытеснен китайцами даже с внутреннего рынка. Так что если НАТО оплатит хотя бычастично строительствол Великого пограничного забора, то уже и неплохо...

А.Б.

 



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