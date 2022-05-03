Партийная линия социалистов в связи с Украиной

1. Политическая стратегия

Ужасающая медлительность так называемой спецоперации обусловлена врожденной импотенцией единороссов. Их исторический ресурс подходит к концу.

Кремль убаюкивает, в частности, что все идет по плану. Ложь. Все идет не по плану, и отход от Киева тому наглядный пример. Все идет не по плану, и угроза враждебных действий со стороны Польши и Румынии, поддержанных Вашингтоном и Евросоюзом, возрастает с каждым днем. Соловьевы-Киселевы могут разглагольствовать сколько угодно, но видно, что ситуация теряет контроль. Диверсионные действия начались на территории самой России.

И не мудрено. Единороссы попали в исторический капкан. Не начинать денацификацию, и допустить варварскую атаку на Донбасс – вызвать возмущение народа и революционный переворот. Сделать контрнаступление, но завязнуть – опять вызвать возмущение народа и революционный переворот. И коль Кремль выбрал второй путь, об его специфике и стоит поговорить, и о чем подробнее ниже. Но революционный переворот будет хоть так, хоть этак, и уже в виде социалистической революции. Вот вам и партийная линия социалистов в связи с украинскими событиями.

Но тогда и политическая стратегия абсолютно ясна. Только современная Советская власть – демократизированная выборами вплоть до трудовых коллективов – способна провести полную денацификацию. Только дружба народов в виде СССР способна выстоять в мировом противостоянии. Только единение российских и украинских трудящихся на базе общенародной собственности уничтожит шовинистическую и нацистскую истерию.

2. Военно-политическая тактика

Но все же о тактике, и для картины маслом. Российские социалисты не должны ждать у моря погоды; а должны предлагать программу действий в пику нынешнему топтанию на месте. То есть, путь в СССР лежит не только через демократизацию внутри России - но и через денацификацию Украины снаружи. Это взаимосвязанные условия. Это стороны одного революционного процесса.

Кстати, Кремль наводит тень на плетень; и мол, левая оппозиция критикует, но не предлагает. Но даже КПРФ выдвигает разумные предложения достаточно часто; а что уж говорить о радикальной оппозиции. Но единороссы замалчивают предложенное или саботируют принятое; и все выливается в гниющую стагнацию. Так что не надо переваливать с больной головы на здоровую.

А предложения таковы, и хотя бы насчет первичных и насущных усилий. Во-первых, надо улучшить работу ДОСААФ уже сейчас, и кардинальным образом. Ясно, что напряженные времена ждут страну не только в региональном аспекте, но и мировом. Гибридная война вступила в фазу кульминации; и без высокоразвитой подготовительной работы не обойтись. Другими словами, ДОСААФ может усилить военную мобилизацию в случае чего и с большим эффектом, и с меньшими затратами; и любой военный аналитик знает это.

Во-вторых, надо объединить внешнюю разведку с ФСБ в единый орган наподобие КГБ, и в условиях взаимосвязанного и современного мира. Уже нет никакой принципиальной разницы между разведывательными и контрразведывательными операциями. Удачная контрразведывательная операция может послужить началом перевербовки и разведывательной операции, а удачная разведывательная операция дает богатый материал для разоблачения агентуры. Следовательно, и те, и другие должны дополнять друг друга; и разве что оперативно-проверочный режим надо усилить внутри единой организации.

И не надо пороть «либеральную» чушь о «тоталитаризме» в этом отношении. Социалисты, придя к власти, задействуют этот мощный рычаг непременно. Но все же, возможно, здравомыслящие умы и в нынешнем правительстве задумаются.

В-третьих, надо усилить пропагандистскую линию по линии Министерства обороны особенно. Главное политическое управление не ловит мышей в этом смысле явно - и оболваненных украинских солдат пруд пруди. Надо усилить агитационную работу снарядами-листовками, звуковыми установками, через родственников по мобильной связи и тому подобное, и показать, что семейный бюджет солдата, - а уж живущего в Восточной Украине тем более, - только увеличится в результате появления Новороссии. Такие-то пособия и выплаты будут непременно, и нищий и ворующий Киев не обеспечит это никогда.

Можно продолжать и далее, но хотя бы главная триада от мобилизации и разведки до военно-политического климата театра действий должна уже формироваться. Еще раз, чисто военный аспект нуждается в усилении военно-политической составляющей, и по сходству языка и образа жизни воюющих сторон. Надо показать, что притягательность Евросоюза иллюзорна без российских ресурсов. Уже видно, что уровень жизни там падает. Тогда как МРОТ жителей Новороссии будет поднят непременно, и стоит посмотреть хотя бы на нормальную жизнь близлежащего Крыма, да и Чечни после сходных событий.

Надо сломать ядовитую агитацию Киева, и донести правду до каждого украинского солдата и офицера. Этот ресурс далеко не исчерпан; и кнут по отношению к бандеровцам надо добавлять пряником нормального будущего для обычного солдата.

3. План операций

Вооруженные силы России имеют большой козырь в виде контроля воздушного пространства. А восточная группировка ВС Украины имеет огромный недостаток в виде большой занимаемой территории, но с недостаточностью сил и средств. Не воспользоваться этим грех.

То есть, надо создать базу с аэродромом прямо-таки в центре нынешнего огромного котла (на основе большой трассы хотя бы), - и да, нужно расширить ее стремительно и максимально, чтобы отдалить вражеские зенитные комплексы (если оные еще имеются); защитить минными полями и фортификационными укреплениями; прикрыть своими комплексами - но тогда и перерезать доставку припасов, и атаковать рубежи противника не только снаружи, но и изнутри.

Это парализует тактику восточной группировки значительно. К примеру, если последняя попытается убрать подобный нож у сердца, так сказать; то повылазит из всех нор, и подставится под огонь. А если не вылезет, то расширение базы с оперативным простором доконает хоть так, хоть этак. А иначе биться лбом о наружную стену еще кучу времени.

И да, автор этих строк знает провал подобной операции в виде Дьен Бьен Фу. Но в том-то и военное искусство, что надо знать, где и когда. Истина конкретна. Вот Дьен Бьен Фу была авантюрой на самом деле, и когда окружающие силы значительны, а доставка резервов слаба. И все наоборот ныне, когда окружающие силы будут сами в окружении; а доставка резервов, воздушная поддержка и огневая защита базы могут даже усилиться. Поэтому, координация действий спецназа изнутри базы с мощным давлением ВС России и Донбасса снаружи, доведет восточную группировку до раскола, деморализации и уничтожения.

И с «Азовсталью» тянуть не следует. Не штурмовать непосредственно – не значит ничего не делать. Кстати, где все эти научные институты со всякими роботами и дронами, хотелось бы знать. Вот вам и идеальная площадка для лучших практик роботизации, снайперского дела и действий в ночных и подземных условиях, и нечего без дела сидеть, тратя народные налоги. Поднимайте свои научные задницы, и вперед.

4. Стратегическое управление

Надо создавать Оперативную Ставку Генштаба в Донецке ясно и прилюдно. Чтобы каждый солдат и житель Донбасса знал об этом, а что уж говорить о руководстве. Чтобы ее авторитетом и обращениями прекратить гнуснейший бардак на таможне и границе; и чтобы координировать взаимодействие войск и гражданских администраций теснее и быстрее; а не обращаться за каждой военно-политической и оперативной инициативой в Москву.

Кто ж спорит, и кто-то подобный уже сидит в Донецке. Но, судя по весьма медленным результатам, это недостаточно. И не надо надувать щеки и дурочку валять, что, мол, так задумано. Нынешний тягомотный абсурд разумным планом быть не может, и каждый россиянин уже знает это. А вот стагнация наступления воодушевляет запад; и чем продвижение войск медленнее, тем больше ответных шагов. Кто выигрывает в темпе, тот и побеждает.

И еще раз, надо выиграть идеологическую войну хотя бы на местном уровне. Надо показать, что успехи Евросоюза без российских ресурсов превращаются в мираж. Кстати, твердость оплаты ресурсов в рублях играет не только международную роль, но и непосредственно военную. Если украинский солдат и офицер узнает, что Евросоюз начал покупку в рублях, то его страдания становятся бессмысленными. Если запад не победит, а Россия не обеднеет - тогда мечтания о попадании в западный рай теряют всякую почву. А вот перспективы нормальных отношений с Россией возрастают.

Одним словом, Оперативная Ставка Генштаба нужна не только для военных нужд, но и для централизации и усиления идеологической, политической и информационной борьбы. Сама практика показывает, что руководящая, разведывательная и информационная составляющая гибридной войны играет огромную, а во многом и решающую роль, и упускать этот ресурс из виду просто преступно.

***

Итого. Да, единороссы убивают самое себя, инициировав денацификацию. Это как бы лебединая песня перед смертью. Сама история заставляет сделать прогрессивный шаг, чтобы пожить еще какое-то время, и получив одобрение народа. Но в том-то и суть последнего вздоха, что Кремль ослабеет к концу года (а может быть, и раньше). Но тогда и чаша весов опрокинется в сторону революции, и когда народ устанет от затягивания военных действий. Но прогресс и идет вперед подобным образом! Так и задумано ее величеством историей.

Следовательно, социалисты должны перехватить знамя денацификации из слабеющих рук Кремля, и довести дело до конца. Но получая влияние внешне, они усилятся внутренне. Чем больше внешних побед уже усилиями и пропагандой социалистов, и с одобрением всего народа – тем больше их внутренней силы, и близости к социалистической революции.

Даже более того, самые мерзкие единороссы, почуяв такой расклад уже через месяц-два, начнут сворачивать военную кампанию; и сепаратные и уже реальные переговоры с западом и Киевом будут непременно. Поэтому, и как не парадоксально для некоторых «левых», проблема не столько в великодержавном шовинизме, - сколько, наоборот, в компрадорском предательстве и саботаже.

А поэтому уже ясно, почему партийная линия российских социалистов должна заключаться не столько в либеральном пацифизме – сколько в военной и стратегической инициативе с доведением денацификации до конца. Великодержавный шовинизм начнет испарятся через месяц-другой; а вот разговоры о «цивилизованном подходе» и «разумном компромиссе» будут плодиться подобно тараканам на грязной кухне; и когда самые мерзопакостные единороссы поймут, куда дело клонится.

Тогда все вышесказанное нужно тем более! Тогда, перетягивая на свою сторону настоящих патриотов и силовиков хотя бы первичной и подобной программой – можно идти далее к социалистической революции, и как единственному условию победы в мировой гибридной войне.