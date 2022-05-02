За неделю в ЛНР было убито 3 ребенка

27 апреля в 14:20 ВСУ с применениями РСЗО (реактивной системы залпового огня) "Град" совершили обстрел Стаханова ЛНР, в результате которого погиб ребенок (девочка 10 лет), получил ранения мужчина, а также повреждено более 20 жилых домов.

27 апреля с 18:00 до 18:30 в очередной раз, с применениями РСЗО (реактивных систем залпового огня) "Град", ВСУ совершили обстрел города Первомайск, в результате которого погибла женщина 1927 года рождения, получили ранения женщины 1954 и 1968 годов рождения", - говорится в сообщении.

20 апреля в городе Шахтерске произошла трагедия: город, многие годы считавшийся тыловым, был подвержен ракетному удару кассетными беприпасами, был поврежден ряд объектов. Ранения получили 5 человек, погиб ребенок. Кире было 6 лет… Девочка находилась во дворе дома, скончалась в результате ранений еще до приезда кареты скорой помощи.

Это интересный феномен - гибель ребенка на территории Украины или, не дай бог, обстрел российского села - серьезный повод для медиа. Аналогичное событие в республиках Донбасса уже и в новости не попадает.

Скажем, гибель Яны и Тани Мороз, мамы и дочки 4 марта в Мариуполе по адресу Пушкина 58 до сих пор обсуждается в СМИ разных стран. И правильно - к таким событиям нужно привлекать внимание! Но почему так избирательно?

В республиках Донбасса такая обыденность - постояннол убивают людей. Просто каждый день методично обстреливают жилые кварталы, села, школы и детские сады. А еще пишут, что у ВСУ кончаются боеприпасы. На такое дело боеприпасы есть.

Это было все 8 лет до начала спецоперации, это продолжается и сейчас, хотя одна из заявленных целей ВСО - чтобы этого больше не было. Но цель что-то пока не достигнута.

Наверно, это и не главная цель. Есть поважнее, наверно.

А.Б.