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Московский листок

За неделю в ЛНР было убито 3 ребенка

Опубликовано 02.05.2022 в разделе комментариев 3

школа дети
За неделю в ЛНР было убито 3 ребенка

27 апреля в 14:20 ВСУ с применениями РСЗО (реактивной системы залпового огня) "Град" совершили обстрел Стаханова ЛНР, в результате которого погиб ребенок (девочка 10 лет), получил ранения мужчина, а также повреждено более 20 жилых домов.

27 апреля с 18:00 до 18:30 в очередной раз, с применениями РСЗО (реактивных систем залпового огня) "Град", ВСУ совершили обстрел города Первомайск, в результате которого погибла женщина 1927 года рождения, получили ранения женщины 1954 и 1968 годов рождения", - говорится в сообщении.

20 апреля в городе Шахтерске произошла трагедия: город, многие годы считавшийся тыловым, был подвержен ракетному удару кассетными беприпасами, был поврежден ряд объектов. Ранения получили 5 человек, погиб ребенок. Кире было 6 лет… Девочка находилась во дворе дома, скончалась в результате ранений еще до приезда кареты скорой помощи.

Это интересный феномен - гибель ребенка на территории Украины или, не дай бог, обстрел российского села - серьезный повод для медиа. Аналогичное событие в республиках Донбасса уже и в новости не попадает.

Скажем, гибель Яны и Тани Мороз, мамы и дочки 4 марта в Мариуполе по адресу Пушкина 58 до сих пор обсуждается в СМИ разных стран. И правильно - к таким событиям нужно привлекать внимание! Но почему так избирательно?

В республиках Донбасса такая обыденность - постояннол убивают людей. Просто каждый день методично обстреливают жилые кварталы, села, школы и детские сады. А еще пишут, что у ВСУ кончаются боеприпасы. На такое дело боеприпасы есть.

Это было все 8 лет до начала спецоперации, это продолжается и сейчас, хотя одна из заявленных целей ВСО - чтобы этого больше не было. Но цель что-то пока не достигнута.

Наверно, это и не главная цель. Есть поважнее, наверно.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Re: А за 3 месяца т.н. "спецоперации" российской солдатней было убито 219 детей
Aleko 1 написал 02.05.2022 10:57
То что задачей рашко-солдатни было убивать, грабить, насиловать - это мы и так знаем. А про Краматорск нефуй гнать Там как раз по скоплению людей и прилетели рашистские Точки У из Шахтерска кстати.
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Re: А за 3 месяца т.н. "спецоперации" российской солдатней было убито 219 детей
хахахахахахахахахахххддд написал 02.05.2022 10:52
Перед спецоперацией не стояла задача защищать украинских детей. Защищать украинских детей - это задача ВСУ, как и задача убивать донецких детей.
С первой задачей ВСУ не справляются, со второй - успешно. Заодно и украинских детей тоже убивают не только русские. Как в Краматорске.
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(без названия)
Aleko 1 написал 02.05.2022 10:46
А за 3 месяца т.н. "спецоперации" российской солдатней было убито 219 детей и 404 пострадало. Про убитую в Одессе 3-месячную девочку напомнить? Рашка разрушила Харьков за 8 ДНЕЙ больше чем Украина Донецк за 8 лет. Вы довольны?
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