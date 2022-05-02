Каждый год японцев спрашивают, не хотели бы они иметь армию?

50% японцев выступают в поддержку изменения девятой статьи конституции, запрещающей Японии иметь армию. 48% выступают против, передает ТАСС данные опроса Kyodo.
Опрос проводился с 1 марта по 11 апреля. В нем приняли участие около 2 тыс. совершеннолетних японцев.
Как отмечает японское агентство, результаты исследования практически не изменились, несмотря на рост напряженности в мире. В 2021 году за поправки выступали 51%, против — 45%.
В новом опросе 29% респондентов считают, что из-за ситуации в мире нарастает движение в сторону изменения основного закона, 70% не согласны с таким тезисом. 76% считают, что Япония не вступала ни в какие конфликты со Второй мировой войны благодаря девятой статьи конституции.
Интересно, а если бы Конституция РФ тоже запрещала России иметь армию?
Этот любопытный вопрос мы задали зрителям Социал ЗА и читателям запрещенного ФОРУМа.мск.
А.Б.
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