Следственные органы заметили терроризм

В Курской области начались работы по восстановлению поврежденного моста.

По данным СК РФ, 1 мая на конструкциях железнодорожного моста, расположенного на 67-м километре железной дороги "Суджа - Сосновый Бор" около села Русская Конопелька Суджанского района Курской области, было заложено и приведено в действие взрывное устройство. Это повлекло частичное обрушение конструкций моста, пострадавших нет.

Возбуждено дело по статье о теракте. Кажется, первое дело с 2014 года, прямо и недвусмысленное обозначающее террористическую войну, которая медленно, но верно идет на юге России.

Я 8 лет пишу и рассказываю, что в южном регионе, особенно вблизи от украинской границы, происходят странные происшествия, которые никогда не квалифицируются органами как теракты. Даже если речь идет о разбросанных по Ростову-на-Дону армейских минах-ловушках, смертельных отравлениях на оборонном предприятии, подрывах военной техники или взрывах домов при исправном газовом оборудовании. Причины называются самые рпазнообразные, вплоть до ревности, но никогда - теракты.

И вот лед тронулся - мост рухнул из-за подрыва, а не от ревности.

А.Б.