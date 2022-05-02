Россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня весны и труда

Ну так в честь дня весны и труда почему короткая неделя? Наоборот, надо было удлиненную, отметить весну трудовыми подвигами! Свершениями разными...

А то ведь нахрюкаемся под шашлыким и спать, вот и весь день весны, а труд вообще ни при чем получается...

Вношу инициативу - отмечать 1 мая трудовыми подвигами! Даешь рабочую неделю без выходных - и без зарплаты, разуеется! Какая ж зарплата за то, что праздник отмечаешь? Вроде как субботник, только капиталистический и на целую неделю.

Интересно, а День международной солидарности трудящихся запрещен в России или нет пока?

Надо бы запретить. А то еще лозунг там непатриотичный: "Мир! Труд! Май!"

Заменить надо: "Труд! Май! Победа!" И достаточно. 9 мая выпили маленько после длинной недели, и снова к станку, крепить, так сказать, потенциал.

Мне-то что, я на пенсии...

А.Б.