Россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня весны и труда

Ну так в честь дня весны и труда почему короткая неделя? Наоборот, надо было удлиненную, отметить весну трудовыми подвигами! Свершениями разными...
А то ведь нахрюкаемся под шашлыким и спать, вот и весь день весны, а труд вообще ни при чем получается...
Вношу инициативу - отмечать 1 мая трудовыми подвигами! Даешь рабочую неделю без выходных - и без зарплаты, разуеется! Какая ж зарплата за то, что праздник отмечаешь? Вроде как субботник, только капиталистический и на целую неделю.
Интересно, а День международной солидарности трудящихся запрещен в России или нет пока?
Надо бы запретить. А то еще лозунг там непатриотичный: "Мир! Труд! Май!"
Заменить надо: "Труд! Май! Победа!" И достаточно. 9 мая выпили маленько после длинной недели, и снова к станку, крепить, так сказать, потенциал.
Мне-то что, я на пенсии...
А.Б.
|
|