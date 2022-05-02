Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

Хотите помочь? Это здесь:

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 5469 4009 0716 4961

Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Путин подписал указ за информационную безопасность

2 За неделю в ЛНР было убито 3 ребенка

3 В Курской области начались работы по восстановлению поврежденного моста

4 Каждый год японцев спрашивают, не хотели бы они иметь армию?

5 Финляндия строит Великий пограничный забор

6 Россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня весны и труда