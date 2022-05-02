Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

За неделю в ЛНР было убито 3 ребенка

Опубликовано 02.05.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

Хотите помочь? Это здесь:

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 5469 4009 0716 4961

Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Путин подписал указ за информационную безопасность

2 За неделю в ЛНР было убито 3 ребенка

3 В Курской области начались работы по восстановлению поврежденного моста

4 Каждый год японцев спрашивают, не хотели бы они иметь армию?

5 Финляндия строит Великий пограничный забор

6 Россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня весны и труда



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы, чтобы Конституция РФ запрещала иметь армию?:
Результаты
Интернет-ТВ
За неделю в ЛНР было убито 3 ребенка
За неделю в ЛНР было убито 3 ребенка
02.05.2022
Будут ли выборы осенью?
Будут ли выборы осенью?
02.05.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
За неделю в ЛНР было убито 3 ребенка (0)
Россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня весны и труда (0)
Следственные органы заметили терроризм (0)
Каждый год японцев спрашивают, не хотели бы они иметь армию? (0)
За неделю в ЛНР было убито 3 ребенка (3)
Будут ли выборы осенью? (0)
Финляндия строит Великий пограничный забор (2)
Путин подписал указ за информационную безопасность (8)
Полный Делягин N39: Почему гражданам РФ недоступны права животных (0)
Путин раздал по десятке защитникам Отечества (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Битва за Россию
Михаил Делягин Михаил Делягин: Почему гражданам РФ недоступны права животных: железная логика правящей бюрократии. ПОЛНЫЙДелягин39
Михаил Делягин Михаил Делягин: Ненависть к советским символам объединяет бандеровцев на Украине и в государственных медиа РФ. Стрим
Михаил Делягин Михаил Делягин: Набиуллина за 9 лет своей деятельности заслужила репутацию Мадам Девальвации
Михаил Делягин Михаил Делягин: 3 эпохи: цифровой взрыв нашего времени
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss