Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Лавров нашел способ уйти по собственному желанию

Опубликовано 03.05.2022 в разделе комментариев 0

лавров мид
Лавров нашел способ уйти по собственному желанию

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет осудил в понедельник высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сделанные в интервью итальянской телекомпании Mediaset, и призвал не использовать Холокост в качестве инструмента для политических нападок.  

"Я осуждаю высказывания министра иностранных дел России. Его утверждения ложны и возмутительны", - сказал Беннет. 

"Цель такого рода лжи - обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, совершенных против них, тем самым сняв ответственность с врагов Израиля", - продолжал Беннет. Он отметил, что "никакая война в наши дни не является Холокостом и не схожа с Холокостом".

***

Мне кажется, обвинять министра Лаврова в глупости или непонимании дипломатического этикета - само по себе глупо и наивно. Если Лавров сделал заявление, то чего-то он хотел этим добиться. Возможно, именно скандала.

Просто ответ на вопрос о еврейском происхождении Зеленского как индульгенции от нацизма мог обойтись без упоминания еврейских родственников Гитлера, о чем писали в 90-х бульварные националистические газетки.

Можно было сказать, что сама по себе национальность ничего не гарантирует и ни от чего не освобождает. Допустим, второй президент Турецкой республики Иненю был курдом, что никак не мешало его стране проводить жесткую антикурдскую политику. Или, к примеру, нацистка, осужденная за убийство Маркелова и Бабуровой, носит фамилию Хасис.

Зачем же Лавров привел самый нелепый и легко опровергаемый аргумент?

Вывод может быть только один - он был заитнтересован именно в нелепости и опровергаемости.

Зачем?

Возможно, чтобы уйти в отставку. Мол, старый, заговариваюсь, плохо соображаю. Видимо, по каким-то причинам просто подать прошение об отставке министр не может. А оставаться министром иностранных дел в этом правительстве становится слишком горячо.

А так смотрите, испортил отношения с последней западной страной, которая относилась к нам более-менее приемлемо. Страной, безвизового режима с которой он же и добился. Где "на четверть бывший наш народ".

Отставка министра вполне может исправить положение. А ему только этого и надо...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы, чтобы Конституция РФ запрещала иметь армию?:
Результаты
Интернет-ТВ
За неделю в ЛНР было убито 3 ребенка
За неделю в ЛНР было убито 3 ребенка
02.05.2022
Будут ли выборы осенью?
Будут ли выборы осенью?
02.05.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Лавров нашел способ уйти по собственному желанию (0)
Партийная линия социалистов в связи с Украиной (0)
За неделю в ЛНР было убито 3 ребенка (1)
Россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня весны и труда (0)
Следственные органы заметили терроризм (6)
Каждый год японцев спрашивают, не хотели бы они иметь армию? (2)
За неделю в ЛНР было убито 3 ребенка (11)
Будут ли выборы осенью? (0)
Финляндия строит Великий пограничный забор (7)
Путин подписал указ за информационную безопасность (25)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Либеральные инквизиторы: им позволено ВСЕ?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Вероятность ядерной войны между Россией и США равна нулю
Дарья Митина Дарья Митина: 2.05
Михаил Делягин Михаил Делягин: Крепостничество 2.0: нужно сохранить рабочие места в стране!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Правительство Мишустина: Социальному казначейству быть!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss