Лавров нашел способ уйти по собственному желанию

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет осудил в понедельник высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сделанные в интервью итальянской телекомпании Mediaset, и призвал не использовать Холокост в качестве инструмента для политических нападок.

"Я осуждаю высказывания министра иностранных дел России. Его утверждения ложны и возмутительны", - сказал Беннет.

"Цель такого рода лжи - обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, совершенных против них, тем самым сняв ответственность с врагов Израиля", - продолжал Беннет. Он отметил, что "никакая война в наши дни не является Холокостом и не схожа с Холокостом".

***

Мне кажется, обвинять министра Лаврова в глупости или непонимании дипломатического этикета - само по себе глупо и наивно. Если Лавров сделал заявление, то чего-то он хотел этим добиться. Возможно, именно скандала.

Просто ответ на вопрос о еврейском происхождении Зеленского как индульгенции от нацизма мог обойтись без упоминания еврейских родственников Гитлера, о чем писали в 90-х бульварные националистические газетки.

Можно было сказать, что сама по себе национальность ничего не гарантирует и ни от чего не освобождает. Допустим, второй президент Турецкой республики Иненю был курдом, что никак не мешало его стране проводить жесткую антикурдскую политику. Или, к примеру, нацистка, осужденная за убийство Маркелова и Бабуровой, носит фамилию Хасис.

Зачем же Лавров привел самый нелепый и легко опровергаемый аргумент?

Вывод может быть только один - он был заитнтересован именно в нелепости и опровергаемости.

Зачем?

Возможно, чтобы уйти в отставку. Мол, старый, заговариваюсь, плохо соображаю. Видимо, по каким-то причинам просто подать прошение об отставке министр не может. А оставаться министром иностранных дел в этом правительстве становится слишком горячо.

А так смотрите, испортил отношения с последней западной страной, которая относилась к нам более-менее приемлемо. Страной, безвизового режима с которой он же и добился. Где "на четверть бывший наш народ".

Отставка министра вполне может исправить положение. А ему только этого и надо...

А.Б.