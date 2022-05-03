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Московский листок

Эстония претендует на российские территории

Опубликовано 03.05.2022 в разделе комментариев 3

эстония независимость
Эстония претендует на российские территории

Предложение отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Российской Федерацией, подписанными 18 февраля 2014 года, рассмотрит парламент Эстонии. Заседание намечено на 3 мая, пишет "Интерфакс".

То есть на сегодня. И с высокой степенью вероятности - отзовут.

Проблема чисто формально в Тартуском мирном договоре, подписанном в 1920-м году, когда сформированные при участии немцев эстонские полки нанесли поражение Советской России и вынудили ее признать независимость бывшей Эстляндской губернии.

С тех пор Эстония присоединилась к СССР, потом была оккупирована Германией и восстановила какую-никакую государственность, потом снова вернулась в состав СССР, позже провела референдум и объявила о независимости - и каждый раз все это сопровождалось какими-то договорами. Естественно, Россия признает последние и не хочет признавать договор, подписанный более ста лет назад по сути другими государствами.

Но сейчас, видя очевидную слабость России, в Таллине резонно решили поучаствовать в будущем разделе России - если все пойдет по негативному для Москвы сценарию.

Если до раздела России дело не дойдет, то Эстонии ничего особенно и не угрожает - как проводила политику апартеида, так и будет.

Официально Эстония претендует на Печерский район Псковской области и правый берег реки Нарвы, а дальше как пойдет.

Любопытно, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в свое время признала, что одним из условий вступления Эстонии в НАТО стал официальный отказ Таллина от претензий на территории, принадлежавшие Эстонии между двумя мировыми войнами.

«Без такого подхода нам никогда не открылась бы дверь в НАТО… Мы обещали союзникам: у Эстонии нет территориальных претензий к своим соседям».

Ну а сейчас появились.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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О повреждениях префронтальной коры головного мозга
Психиатрия написал 03.05.2022 11:22
"в условиях тяжелой подпольной борьбы с империалистическими угнетателями"--------
Интересно, кем являются эти "империалистические угнетатели",я борьба" к которыми идет "подпольна Неужто из империи Драко?
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(без названия)
Борбоибиобдблд написал 03.05.2022 11:16
Эстонские товарищи, в условиях тяжелой подпольной борьбы с империалистическими угнетателями, политически грамотно и идеологически верно помогают народам Советского Союза, и в первую очередь - братскому русскому народу, в восстановлении нашей единой социалистической Родины, открывая своими территориальными инициативами возможность пересмотра Беловежского Соглашения и возврата к Хельсинским Договоренностям.
Поддержим шаги эстонского пролетариата!
Все как один возвысим свой голос в возмущенном протесте!
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Не надо врать!
Исследования зомбоментальности написал 03.05.2022 11:15
Российские пропагандоны окончательно засорили многим авторам мозги.
1. Никто не претендует на территории России, страны-агрессора Номер Один!
2. Это Путлер и его фашиствующая банда, от имени России, взятой ими в заложники, нарушают устав ООН, плюют на все международные законы и отхватывают земли у суверенной Украины, члена ООН, угрожая при этом всему миру ядерным оружием.
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