Эстония претендует на российские территории

Предложение отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Российской Федерацией, подписанными 18 февраля 2014 года, рассмотрит парламент Эстонии. Заседание намечено на 3 мая, пишет "Интерфакс".

То есть на сегодня. И с высокой степенью вероятности - отзовут.

Проблема чисто формально в Тартуском мирном договоре, подписанном в 1920-м году, когда сформированные при участии немцев эстонские полки нанесли поражение Советской России и вынудили ее признать независимость бывшей Эстляндской губернии.

С тех пор Эстония присоединилась к СССР, потом была оккупирована Германией и восстановила какую-никакую государственность, потом снова вернулась в состав СССР, позже провела референдум и объявила о независимости - и каждый раз все это сопровождалось какими-то договорами. Естественно, Россия признает последние и не хочет признавать договор, подписанный более ста лет назад по сути другими государствами.

Но сейчас, видя очевидную слабость России, в Таллине резонно решили поучаствовать в будущем разделе России - если все пойдет по негативному для Москвы сценарию.

Если до раздела России дело не дойдет, то Эстонии ничего особенно и не угрожает - как проводила политику апартеида, так и будет.

Официально Эстония претендует на Печерский район Псковской области и правый берег реки Нарвы, а дальше как пойдет.

Любопытно, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в свое время признала, что одним из условий вступления Эстонии в НАТО стал официальный отказ Таллина от претензий на территории, принадлежавшие Эстонии между двумя мировыми войнами.

«Без такого подхода нам никогда не открылась бы дверь в НАТО… Мы обещали союзникам: у Эстонии нет территориальных претензий к своим соседям».

Ну а сейчас появились.

А.Б.