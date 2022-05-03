Олег Тиньков заявил, что Кремль вынудил его продать свою долю в банке "Тинькофф"

Как рассказал бизнесмен газете The New York Times, на следующий день после его антивоенного поста с ним связались из администрации президента и пригрозили национализировать "Тинькофф", если он не продаст свою долю. Именно поэтому на прошлой неделе он продал свои 35% Владимиру Потанину:

"Я не мог обсуждать цену. Я был похож на заложника — ты берешь то, что тебе предлагают. Я не мог вести переговоры, — сказал Тиньков. При этом он благодарит Потанина, который помог спасти ему "хоть немного денег". Сумму сделки бизнесмен так и не назвал, но заявил, что она составила около 3% от рыночной".

Также Тиньков рассказал, что нанял телохранителей.

В общем-то телохранители и раньше, полагаю, были - это Россия, а не Швейцария.

А так "отжали бизнес" - это норма, и с Украиной никак не связанная, на Украине тоже отжимают, и само слово пришло к нам оттуда.

Вопрос о мотивах - Тиньков сделал несколько антивоенных заявлений и лишился бизнеса.

Но вопрос и в природе российского крупного бизнеса. Тиньков не хочет продавать, но его вынуждают. Потанин не хочет покупать, что понятно, сделка сомнительная, но его точно также вынуждают - покупай.

И зависимость олигархов объясняется очень просто - реальным распределением прибыли. Кто на самом деле выгодоприобретатель от миллиардов Тинькова или Потанина, а кому просто "дали подержать" пачку денег.

А.Б.