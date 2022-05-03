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Московский листок

Олег Тиньков заявил, что Кремль вынудил его продать свою долю в банке "Тинькофф"

Опубликовано 03.05.2022 в разделе комментариев 1

суд закон
Олег Тиньков заявил, что Кремль вынудил его продать свою долю в банке "Тинькофф"

Как рассказал бизнесмен газете The New York Times, на следующий день после его антивоенного поста с ним связались из администрации президента и пригрозили национализировать "Тинькофф", если он не продаст свою долю. Именно поэтому на прошлой неделе он продал свои 35% Владимиру Потанину:

"Я не мог обсуждать цену. Я был похож на заложника — ты берешь то, что тебе предлагают. Я не мог вести переговоры, — сказал Тиньков. При этом он благодарит Потанина, который помог спасти ему "хоть немного денег". Сумму сделки бизнесмен так и не назвал, но заявил, что она составила около 3% от рыночной".

Также Тиньков рассказал, что нанял телохранителей.

В общем-то телохранители и раньше, полагаю, были - это Россия, а не Швейцария.

А так "отжали бизнес" - это норма, и с Украиной никак не связанная, на Украине тоже отжимают, и само слово пришло к нам оттуда.

Вопрос о мотивах - Тиньков сделал несколько антивоенных заявлений и лишился бизнеса.

Но вопрос и в природе российского крупного бизнеса. Тиньков не хочет продавать, но его вынуждают. Потанин не хочет покупать, что понятно, сделка сомнительная, но его точно также вынуждают - покупай.

И зависимость олигархов объясняется очень просто - реальным распределением прибыли. Кто на самом деле выгодоприобретатель от миллиардов Тинькова или Потанина, а кому просто "дали подержать" пачку денег.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ждьдюьюдьдлдж написал 03.05.2022 11:29
Г-н главред, перечитывайте эту вашу статью ежедневно, и тогда, надеюсь, у вас в конце концов пропадет желание клеймить с вашей высокой трибуны пррроклятых капиталистов, отнявших у трудового народа его социалистическое достояние.
Ибо.
Как оную социалистичность не маскируй, а является данная собственность только и исключительно корпоративно-конторской - благом воровским вооруженного отряда партии генетических ленинцев.
каковых ленинцев таки допускают к гешефтам для тени-на плетень и набора веса
потом - самим мала: сословия имеет свойство плодиццо и размножаццо
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