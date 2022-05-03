Япония против армии

Митинг в поддержку девятой, так называемой "мирной" статьи конституции страны, согласно которой Япония отказывается от обладания армией и от войны как средства разрешения международных конфликтов, проходит в центре Осаки, одного из крупнейших мегаполисов Японии, передает корреспондент РИА Новости.

Согласно последним опросам общественного мнения, проведенным японскими СМИ, от 50% до 70% населения страны поддерживают девятую "мирную" статью конституции.

Я тоже попробовал задать нашим зрителям вопрос, который задается японцам уже почти 80 лет ежегодно - и получил волну праведного гнева.

Социал Za

10 тыс. голосов

1 день назад

Хотели бы вы, чтобы Конституция РФ запрещала иметь армию?

Да 10 %

Нет 86 %

Не знаю 5 %

Ну, возможно, сторонники отказа от армии сейчас задействованы в спецоперации, и им некогда. А мирная общественность пишет:

Пользователь с ником Z:

"Автор, ты либо предатель, либо адиёт. Только человек с такими качествами мог сделать такой опрос. Как вообще можно было такое спрашивать, а? Ты вообще нормальный? Как Россия может быть без армии?"

Отвечаю - я и адиёт и предатель одновременно. Как японец. Япония вот может без армии, и ничего, живут себе не так уж плохо. Население почти как у нас, а ВВП Японии больше 5 триллионов долларов, а у нас едва полтора, втрое меньше, хотя у японцев ни нефти, ни газа. Японцы по этому показателю на третьем месте в мире, а мы на одиннадцатом.

Впрочем, на ФОРУМе.мск результаты чуть ровнее:

Хотели бы вы, чтобы Конституция РФ запрещала иметь армию?:

Да 40%

Нет 55%

Но все равно общественность против того, чтобы армии у России не было.

Ну пусть будет, чего. Я не возражаю.

А.Б.