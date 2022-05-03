Япония против армии

Митинг в поддержку девятой, так называемой "мирной" статьи конституции страны, согласно которой Япония отказывается от обладания армией и от войны как средства разрешения международных конфликтов, проходит в центре Осаки, одного из крупнейших мегаполисов Японии, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно последним опросам общественного мнения, проведенным японскими СМИ, от 50% до 70% населения страны поддерживают девятую "мирную" статью конституции.
Я тоже попробовал задать нашим зрителям вопрос, который задается японцам уже почти 80 лет ежегодно - и получил волну праведного гнева.
10 тыс. голосов
1 день назад
Хотели бы вы, чтобы Конституция РФ запрещала иметь армию?
Да 10 %
Нет 86 %
Не знаю 5 %
Ну, возможно, сторонники отказа от армии сейчас задействованы в спецоперации, и им некогда. А мирная общественность пишет:
Пользователь с ником Z:
"Автор, ты либо предатель, либо адиёт. Только человек с такими качествами мог сделать такой опрос. Как вообще можно было такое спрашивать, а? Ты вообще нормальный? Как Россия может быть без армии?"
Отвечаю - я и адиёт и предатель одновременно. Как японец. Япония вот может без армии, и ничего, живут себе не так уж плохо. Население почти как у нас, а ВВП Японии больше 5 триллионов долларов, а у нас едва полтора, втрое меньше, хотя у японцев ни нефти, ни газа. Японцы по этому показателю на третьем месте в мире, а мы на одиннадцатом.
Впрочем, на ФОРУМе.мск результаты чуть ровнее:
Хотели бы вы, чтобы Конституция РФ запрещала иметь армию?:
Да 40%
Нет 55%
Но все равно общественность против того, чтобы армии у России не было.
Ну пусть будет, чего. Я не возражаю.
А.Б.
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