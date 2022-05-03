Ни войны, ни взрывов - только спецоперация с хлопками

Громкий хлопок, похожий на звук взрыва средней силы, услышали в центре Белгорода, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Хлопок в региональном центре, помимо корреспондента агентства, слышали и несколько горожан. Сразу после инцидента на улицах сработали автомобильные сигнализации.
При этом сейчас в небе следов работы систем противовоздушной обороны не видно.
И это не единственное подобное сообщение - вчера о двух громких взрывах сообщил сам губернатор...
Я предалагю гражданам не беспокоиться, все идет по плану, с 24 февраля - все строго по плану.
И никаких взрывов нет - только хлопки!
А.Б.
|
|