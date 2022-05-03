Посол Украины назвал канцлера Германии "обиженной ливерной колбасой"

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", пишет Spiegel.

Так дипломат отреагировал на слова канцлера о том, что он не поедет в Киев после того, как там отказались принять федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

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Возможно, европейцы начинают понимать, каких замечательных людей они взяли себе на содержание.

"Несчастные беженцы" оказались совсем не похожи на беженцев из стран "третьего мира", которые балгодарны за все и рады любому проявлению человеческого отношения. Нет, украинские беженцы знают свои права и смело их качают, подают иски в суды и вообще держат себя с достоинством - вы нам должны, мы санитарный кордон против диких варваров...

Правда, Европа не заказывала оборону против России, она бы с удовольствием взяла газом... Но ничего не поделаешь.

Немец-перец-колбаса - сиди и молчи в тряпочку, обиделся он. Украина це Еуропа, а что там у вас на Немеччине еще поглядим.

А.Б.