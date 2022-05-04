Через 3 года американцы хотят высадиться на луну

Власти США по-прежнему планируют осуществить высадку астронавтов на Луну в 2025 году, однако не исключают возможности переноса миссии на более поздний срок.

"Мы не будем отправлять астронавтов, пока это не станет безопасным. Если это означает задержку, то мы отложим [полет]. Однако у нас есть все основания полагать, что мы укладываемся в график", - заявил глава NASA Билл Нельсон, выступая во вторник на слушаниях в Конгрессе США.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы "Артемида" из трех этапов. На третьем этапе космическое ведомство США рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс.

До недавнего времени в NASA настаивали на продолжении подготовки к высадке людей на Луну в 2024 году. В конце прошлого года Нельсон признал, что эти планы невыполнимы технически. Он подчеркнул, что сроки придется сдвинуть минимум до 2025 года.

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В принципе, так много разговоров о том, что американцы на Луне на самом деле не были, что теперь высадка на спутник Земли для НАСА - дело чести.

Но, как видим, повторить лунную программу полувековой давности для сегодняшних США оказалось непросто.

СССР свернул свою лунную программу после того, как понял - США успевают раньше.

РФ решила провести пилотируемую лунную программу в 2015 году. Проект менялся и коректировался, и на сегодня первая пилотируемая высадка на луну планируется в 2031 году.

Как видим, в плане прожектов США обгоняют Россию. а что там по части реализации - бог весть...

Вспоминается анекдот про Гагарина, который звонит в 21-й век:

- Ну что, потомки, поди уж на Марс высадились... С кем пленными меняетесь?

А.Б.