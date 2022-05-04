Увольнения, аресты и наём штрейкбрехеров не помогают сломить бастующих в Жанаозене

В Мангистауской области продолжаются забастовки и протесты несмотря на давление, аресты активистов, суды над забастовщиками и наём штрейкбрехеров.

Так, в Жанаозене превентивно арестовали женщин-активисток за попытку организации митинга 1 мая. Среди них оказалась и многодетная мать Жадыра Досекеева. Их соратникам пришлось прийти к акимату, чтобы требовать их освобождения. Часть протестующих пришла и к стенам ГОВД. И только после этих акций арестованные женщины были освобождены.

В этот момент в Жанаозене бастуют 14-ый день рабочие завода ТОО «Трубремцентр», которые требовали увеличения заработной платы на 100%, улучшения условий труда, заключения коллективного договора. Но вместо переговоров, работодатель подал в суд о признании забастовки незаконной, попытался привезти штрейкбрехеров из других регионов и уволил руководителей забастовки. Тем не менее рабочие не расходятся и держат под контролем территорию предприятия.

Шесть дней бастуют рабочиекомпании с участием китайского капиталаТОО «Tenge Oil & Gas». Они 2 мая записали новое видеообращение на имя президента Токаева с требованием принять их требование повышения заработной платы и улучшения условий труда. Сами рабочие не собираются расходиться и также днём и ночью находятся на территории предприятия.

36 дней бастуют работники коммунальной компании ТОО «Тазалык-С», которым угрожают полным увольнением, арестами и проведением судов. Представители компании и акимата уже заявляли, что подают в суд о признании забастовки незаконной, а на прошлой неделе на предприятие нагрянул ОМОН, который арестовал лидеров бастующих. Правда, это не помогло и власти вынуждены были нанять штрейкбрехеров и привезти уборочную технику из областного центра, так как сама база с оборудованием и грузовиками блокируется бастующими.

С 19 апреля бастуют и рабочие ТОО «Кезби», которые постоянно проводят митинги у ворот компании, а также днём и ночью находятся на территории предприятия, не давая вывезти оборудование и транспорт. Их основное требование — поднять заработную плату на 20%, ввести 12-часовой рабочий день и перевести их в штат АО «Озенмунайгаз». Дело в том, что во время вахты рабочее время ненормированное и порой рабочие работают без оплаты сверхурочных и переработок по 14-16 часов. Забастовка продолжается, так как требования нефтяников никто не удовлетворил.

Продолжаются забастовка и на предприятии ТОО «БАТЫС геофиз сервис». Требование повышения зарплаты на 100% так и не выполнена. Вместо этого, хозяева нанимают людей в других регионах страны и даже в Кызылординской области, чтобы заменить бастующих, которые держат оборону на предприятии. Продолжается забастовка и на предприятии «Арселор миттал Актау».

Как видим, забастовки и акции протеста в Мангистауской области не прекращаются, несмотря на небывалое давление, запугивание и аресты. Пока повсеместный наём штрейкбрехеров не помогает, чтобы сломить бастующих. Даже те же новые работники по очистке улиц не имеют должной квалификации и не могут вывезти скопившийся мусор за дни забастовки из Жанаозена.

Увольнения лидеров и аресты активистов тоже пока не дали ощутимых результатов, так как захватные забастовки продолжаются с новой силой.