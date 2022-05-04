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Московский листок

Дорога на Ялту

Опубликовано 04.05.2022 автором в разделе комментариев 0

кино митина фестиваль
Дорога на Ялту

Наревелась на год вперёд и абсолютно счастлива.  Была  на уникальном, беспрецедентном  событии   -   полуфинале фестивале-конкурса «Дорога на Ялту», который три раза проходил в Крыму, а этом году по понятной причине временно перенесён в Москву.

«Дорога на Ялту»  -  не имеющий аналогов проект, в котором иностранцы со всего мира поют на своих языках советские песни.  В этом году поступило свыше 250 заявок из 47 стран, но до финала, понятное дело, доходят в основном профессиональные исполнители.  Вчера на сцене московского Театра мюзикла выступали 15 полуфиналистов, сегодня вечером   -  финал!!!!

Художественный руководитель действа  -  Эрнест Мацкявичюс (Эрни великолепен и в  роли ведущего), режиссёр-постановщик  -  замечательный режиссёр и наш друг Полина Бертэн, председатель  жюри    -    неувядаемый Лев Валерианович Лещенко   (сидела рядом и от удивления не могла захлопнуть предательски открывающийся рот   -    кто-то, помнится, выписывал Лещенке чуть ли не похоронку от ковида, так вот, докладываю   -  как новенький, лучше чем был).   В жюри сидели такой же не меняющийся вот уже 30 с лишним лет Кай МетовМихаил Швыдкой как директор театра и спецпредставитель Президента РФ по культурным связям с зарубежными странами, Зара и Вадим Волченко,  министр курортов Крыма, в мирное время принимающий фестиваль в Ялте.

Сегодня из 15 конкурсантов должны будут выбрать 3 призёров, и я решила болеть за понравившихся и составить свой пьедестал, но сделать это крайне сложно   -   все участники поют настолько ровно, что глаза разбегаются с ушами вместе.  Большинство конкурсантов говорят по-русски   -  либо учились в России, либо учатся или работают, но есть такие, которые подучили язык специально к конкурсу, а есть и не владеющие русским.  Поразительное сочетание советской песенной мелодики с особенностями национальной исполнительской культуры    -  вот это самое поразительное!  Особый колорит придаёт задник сцены, на котором идут фрагменты из советского кино, фильмов о войне, кинолент, в которых впервые прозвучали исполняемые песни и других любимых кинокартин.  После каждой песни члены жюри давали свою оценку  -  пока чисто эмоцинальную не в баллах,  -  а Лещенко на каждую песню реагировал особенно остро, потому что практически все они   -   из его репертуара, каждая  -  родная.

Номер 1 -   китаец Ян Пу (СУАР, КНР)   -   профессиональный оперный певец из Синьцзян-Уйгурского автономного района, живёт в Урумчи).  Потрясающе спел «Прощайте, скалистые горы!», специально переведенные для фестиваля китайским переводчиком Сюэ Фаном.  Саид  Гафуров сказал, что будет болеть за китайца, а мне его исполнение показалось слишком академичным, что, впрочем, совсем ему не навредило.  Великолепный голос с бархатными обертонами, и растаял в далёком тумане Рыбачий…..   На китайском очень прикольно звучит.

Номер 2   -   бразилец Рикардо Оливейра  -   спел «Пора в путь-дорогу»  («Небесный тихоход» почему-то особенно любим зарубежными друзьями, а уж пьянящая атмосфера Победы и влюблённости бразильскому сердцу особенно мила).

Номер 3    -  феерическая турчанка Айлин Йешильсев со «Споёмте, друзья» из «Вечера на рейде».  Не профессионалка, но фантастический голос и подкупающий лиризм.  Очень понравилась.

Номер 4   -   очешуительная иранка Заренуш Агурян (как несложно догадаться по ФИО, иранская армянка, но по-русски не знает ни слова).  Живёт в Иране, при этом внешне опрокидывает все стереотипы   -   короткая мальчишеская стрижка,  с непокрытой, разумеется, головой, пела в платье в обтяжку с глубочайшим декольте  (платье,  в общем, скорее демонстрировало, нежели скрывало, богатейшие телеса не только в зоне декольте).   Прекрасно, на высочайшем профессиональном уровне спела «Катюшу»  на фарси   -  это первый перевод и первый прецедент исполнения «Катюши на фарси»  (перевёл Матин Хоссейнпур).  Сам исполнение до боли напомнило, прости Аллах,  «Катюшу» по версии ЦАХАЛ  -  израильская армия «Катюшу» обожает и поёт регулярно.  Короче, буду за эту Заренуш болеть.  Попала она в конкурс, кстати, благодаря Саиду   -  он спротежировал её участиеJ))), ко всеобщей радости.

Номер 5   -    эквадорка Карен Соса Лимонес с широчайшим творческим диапазоном  (от оперы до рока) и с красивейшим колоратурным сопрано, хрустально звенящим на высоких нотах.  Пела «Прощай, любимый город!»   -  члены жюри вообще заметили, что женщины в этом году выбирают сугубо мужской репертуар и ухитряются брать в нём верхнее «ля»    -  оказывается, «Вечер на рейде» Н. Богословского и Е. Долматовского  можно петь не заунывными басами суровых мужчин с обветренными лицами, а серебряной женской колоратурой.

Номер 6   -    долговязый француз Гийом Рат с лицом гуманитарного интеллигента покорил всех. Его родная бабушка жила в Виши при петеновском правлении, влилась во французское Сопротивление, была разведчицей, добывала ценную информацию у немцев, похищала документы, которые спасли множество жизней.  Сделал очень-таки французский выбор   -  спел «Случайный вальс»   -  «… в этом зале пустом мы танцуем вдвоём, так скажите ж хоть слово….»    Настоящий профессионал и фанат русской культуры, один из безусловных фаворитов конкурса.

Номер 7 -   серб Марко Долаш, наш брат и камрад.  Актёр, певец, озвучивает мультфильмы, в Сербии популярен и любим.  Пел «С чего начинается Родина» в собственном переводе на сербский.  Сказал, что поддерживает Россию во всём, а в нынешней ситуации   -  особенно.  После чего  вдруг встал Швыдкой и пропел дифирамбы Югославской партизанской народно-освободительной армии и «великому маршалу Тито», автору и творцу побед.  Прифигели в зале все, кроме, наверно, серба:), который как раз ни разу удивлён не был.

Номер 8   -   прекрасный кореец Ли Вук Джэ с чистейшим оперным тенором.  Пел «В лесу прифронтовом» так, что зал рыдал ручьями.  Просто потрясающий.

Номер 9 -  очень самобытная аргентинка Инес Куэшо, стилистически напоминающая Виолету Парра   -  такой же типаж.   Исполняет как оперный репертуар, так и народные аргентинские песни и фольклор.  С «Балладой о матери» Е. Мартынова  -  А. Дементьева  сделала что-то такое невероятное, что на «Алексей, Алёшенька, сынок!....»  зал просто рыдал навзрыд.  Блин, и за неё тоже болеть буду.  Как же тут разорваться??....

Номер 10   -   испанка аргентинского происхождения Памела Магали,  специализирующаяся на танго и фламенко,  выдала такую интерпретацию «Не думай о секундах свысока», что  её было трудно узнать   -    размеренный кобзоновский баритон, усугубляемый ритмичным метрономом  никак не увязывался в сознании с гиперсексуальной песней о телесной любви, в которую превратилась хрестоматийная песня М. Таривердиева.  Мой старший пасынок  пришёл в восторг и отдал Памеле первый приз, а мне такая интерпретация показалась крайне интересной, но уж больно выламывающеся из наших устоявшихся представлений о «….секундах».

Номер 11 -  нигерийский протестанский пастор (!!!!) Джошуа Орабий    -  в Нигерии персонаж крайне популярный.   Подвижный, как на шарнирах, в бьющей через край энергией, ртом до ушей и пленительной улыбкой,   весёлый и гиперпозитивный   -  что ещё он мог выбрать, как не «Ты ждёшь, Лизавета…»?   Пел и прыгал по сцене так, как, наверно, резвился горячий вороной конь, несший к Лизавете победителя из майского Берлина.  Джошуа Орабий прекрасно говорит по-русски, когда-то возглавлял Ассоциацию иностранных студентов в РУДН.  Сказал исчерпывающе точно, что для того, чтобы понять русскую душу, сначала нужно понять музыку, а потом слова  (в других странах наоборот).

Номер 12   -  красавица-сирийка Бушра Махфуд, оперная певица из Дамаска.  Думаю, Фатьянов и Соловьёв-Седой застыли бы от изумления, услышав свою  «Где же вы теперь, друзья-однополчане?...» на арабском языке   -  мелодика арабского языка в русский мелос укладывается крайне трудно, и  сделать такой перевод  крайне непросто.  Но результат ошеломляет!  За Бушру тоже буду болеть.

Номер 13     -   индиец Ванит Бакши пропел на хинди, а главное, протанцевал (!!!) во вполне болливудском стиле «Песню военных корреспондентов»  М. Блантера  - К. Симонова, отчего она стала с трудом узнаваемой, но такой по-новому интересной!   Я бы точно дала приз за оригинальность.  Ну и за бхай-бхай, вестимо.  Пел и танцевал просто шикарно, яркий талантище, живёт под Нью-Дели.

Номер 14 -  семейная пара из Израиля, актриса Дана Кучеровски и пианист Итай Орен.  Спели слаженным и красивым семейным подрядом «На безымянной высоте».  Просто молодцы!  Если их наградят, я не удивлюсь.

Номер 15 -  итальянец Амато Скарпеллино не просто итальянец, а итальянец в кубе.  Стопроцентное попадание в русский стереотип об итальянцах  -  шумный, говорливый, прыгучий, влюбчивый, легкомысленный, кудреватый и экспансивный.  Голос великолепный, но культуры пения сильно не хватает    -  пел на разогреве у Эроса Рамазотти, но амбиций выше крыши.   Что может выбрать итальянец по имени Амато??  Конеечно, любимую всеми «Смуглянку» Анатолия Новикова   -   Якова Шведова.  В общем, любимец публики, приз зрительских симпатий обеспечен.

Сегодня финал!



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