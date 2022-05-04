Дорога на Ялту кино митина фестиваль Наревелась на год вперёд и абсолютно счастлива. Была на уникальном, беспрецедентном событии - полуфинале фестивале-конкурса «Дорога на Ялту», который три раза проходил в Крыму, а этом году по понятной причине временно перенесён в Москву.



«Дорога на Ялту» - не имеющий аналогов проект, в котором иностранцы со всего мира поют на своих языках советские песни. В этом году поступило свыше 250 заявок из 47 стран, но до финала, понятное дело, доходят в основном профессиональные исполнители. Вчера на сцене московского Театра мюзикла выступали 15 полуфиналистов, сегодня вечером - финал!!!!



Художественный руководитель действа - Эрнест Мацкявичюс (Эрни великолепен и в роли ведущего), режиссёр-постановщик - замечательный режиссёр и наш друг Полина Бертэн, председатель жюри - неувядаемый Лев Валерианович Лещенко (сидела рядом и от удивления не могла захлопнуть предательски открывающийся рот - кто-то, помнится, выписывал Лещенке чуть ли не похоронку от ковида, так вот, докладываю - как новенький, лучше чем был). В жюри сидели такой же не меняющийся вот уже 30 с лишним лет Кай Метов, Михаил Швыдкой как директор театра и спецпредставитель Президента РФ по культурным связям с зарубежными странами, Зара и Вадим Волченко, министр курортов Крыма, в мирное время принимающий фестиваль в Ялте.



Сегодня из 15 конкурсантов должны будут выбрать 3 призёров, и я решила болеть за понравившихся и составить свой пьедестал, но сделать это крайне сложно - все участники поют настолько ровно, что глаза разбегаются с ушами вместе. Большинство конкурсантов говорят по-русски - либо учились в России, либо учатся или работают, но есть такие, которые подучили язык специально к конкурсу, а есть и не владеющие русским. Поразительное сочетание советской песенной мелодики с особенностями национальной исполнительской культуры - вот это самое поразительное! Особый колорит придаёт задник сцены, на котором идут фрагменты из советского кино, фильмов о войне, кинолент, в которых впервые прозвучали исполняемые песни и других любимых кинокартин. После каждой песни члены жюри давали свою оценку - пока чисто эмоцинальную не в баллах, - а Лещенко на каждую песню реагировал особенно остро, потому что практически все они - из его репертуара, каждая - родная.



Номер 1 - китаец Ян Пу (СУАР, КНР) - профессиональный оперный певец из Синьцзян-Уйгурского автономного района, живёт в Урумчи). Потрясающе спел «Прощайте, скалистые горы!», специально переведенные для фестиваля китайским переводчиком Сюэ Фаном. Саид Гафуров сказал, что будет болеть за китайца, а мне его исполнение показалось слишком академичным, что, впрочем, совсем ему не навредило. Великолепный голос с бархатными обертонами, и растаял в далёком тумане Рыбачий….. На китайском очень прикольно звучит.



Номер 2 - бразилец Рикардо Оливейра - спел «Пора в путь-дорогу» («Небесный тихоход» почему-то особенно любим зарубежными друзьями, а уж пьянящая атмосфера Победы и влюблённости бразильскому сердцу особенно мила).



Номер 3 - феерическая турчанка Айлин Йешильсев со «Споёмте, друзья» из «Вечера на рейде». Не профессионалка, но фантастический голос и подкупающий лиризм. Очень понравилась.



Номер 4 - очешуительная иранка Заренуш Агурян (как несложно догадаться по ФИО, иранская армянка, но по-русски не знает ни слова). Живёт в Иране, при этом внешне опрокидывает все стереотипы - короткая мальчишеская стрижка, с непокрытой, разумеется, головой, пела в платье в обтяжку с глубочайшим декольте (платье, в общем, скорее демонстрировало, нежели скрывало, богатейшие телеса не только в зоне декольте). Прекрасно, на высочайшем профессиональном уровне спела «Катюшу» на фарси - это первый перевод и первый прецедент исполнения «Катюши на фарси» (перевёл Матин Хоссейнпур). Сам исполнение до боли напомнило, прости Аллах, «Катюшу» по версии ЦАХАЛ - израильская армия «Катюшу» обожает и поёт регулярно. Короче, буду за эту Заренуш болеть. Попала она в конкурс, кстати, благодаря Саиду - он спротежировал её участиеJ))), ко всеобщей радости.



Номер 5 - эквадорка Карен Соса Лимонес с широчайшим творческим диапазоном (от оперы до рока) и с красивейшим колоратурным сопрано, хрустально звенящим на высоких нотах. Пела «Прощай, любимый город!» - члены жюри вообще заметили, что женщины в этом году выбирают сугубо мужской репертуар и ухитряются брать в нём верхнее «ля» - оказывается, «Вечер на рейде» Н. Богословского и Е. Долматовского можно петь не заунывными басами суровых мужчин с обветренными лицами, а серебряной женской колоратурой.



Номер 6 - долговязый француз Гийом Рат с лицом гуманитарного интеллигента покорил всех. Его родная бабушка жила в Виши при петеновском правлении, влилась во французское Сопротивление, была разведчицей, добывала ценную информацию у немцев, похищала документы, которые спасли множество жизней. Сделал очень-таки французский выбор - спел «Случайный вальс» - «… в этом зале пустом мы танцуем вдвоём, так скажите ж хоть слово….» Настоящий профессионал и фанат русской культуры, один из безусловных фаворитов конкурса.



Номер 7 - серб Марко Долаш, наш брат и камрад. Актёр, певец, озвучивает мультфильмы, в Сербии популярен и любим. Пел «С чего начинается Родина» в собственном переводе на сербский. Сказал, что поддерживает Россию во всём, а в нынешней ситуации - особенно. После чего вдруг встал Швыдкой и пропел дифирамбы Югославской партизанской народно-освободительной армии и «великому маршалу Тито», автору и творцу побед. Прифигели в зале все, кроме, наверно, серба:), который как раз ни разу удивлён не был.



Номер 8 - прекрасный кореец Ли Вук Джэ с чистейшим оперным тенором. Пел «В лесу прифронтовом» так, что зал рыдал ручьями. Просто потрясающий.



Номер 9 - очень самобытная аргентинка Инес Куэшо, стилистически напоминающая Виолету Парра - такой же типаж. Исполняет как оперный репертуар, так и народные аргентинские песни и фольклор. С «Балладой о матери» Е. Мартынова - А. Дементьева сделала что-то такое невероятное, что на «Алексей, Алёшенька, сынок!....» зал просто рыдал навзрыд. Блин, и за неё тоже болеть буду. Как же тут разорваться??....



Номер 10 - испанка аргентинского происхождения Памела Магали, специализирующаяся на танго и фламенко, выдала такую интерпретацию «Не думай о секундах свысока», что её было трудно узнать - размеренный кобзоновский баритон, усугубляемый ритмичным метрономом никак не увязывался в сознании с гиперсексуальной песней о телесной любви, в которую превратилась хрестоматийная песня М. Таривердиева. Мой старший пасынок пришёл в восторг и отдал Памеле первый приз, а мне такая интерпретация показалась крайне интересной, но уж больно выламывающеся из наших устоявшихся представлений о «….секундах».



Номер 11 - нигерийский протестанский пастор (!!!!) Джошуа Орабий - в Нигерии персонаж крайне популярный. Подвижный, как на шарнирах, в бьющей через край энергией, ртом до ушей и пленительной улыбкой, весёлый и гиперпозитивный - что ещё он мог выбрать, как не «Ты ждёшь, Лизавета…»? Пел и прыгал по сцене так, как, наверно, резвился горячий вороной конь, несший к Лизавете победителя из майского Берлина. Джошуа Орабий прекрасно говорит по-русски, когда-то возглавлял Ассоциацию иностранных студентов в РУДН. Сказал исчерпывающе точно, что для того, чтобы понять русскую душу, сначала нужно понять музыку, а потом слова (в других странах наоборот).



Номер 12 - красавица-сирийка Бушра Махфуд, оперная певица из Дамаска. Думаю, Фатьянов и Соловьёв-Седой застыли бы от изумления, услышав свою «Где же вы теперь, друзья-однополчане?...» на арабском языке - мелодика арабского языка в русский мелос укладывается крайне трудно, и сделать такой перевод крайне непросто. Но результат ошеломляет! За Бушру тоже буду болеть.



Номер 13 - индиец Ванит Бакши пропел на хинди, а главное, протанцевал (!!!) во вполне болливудском стиле «Песню военных корреспондентов» М. Блантера - К. Симонова, отчего она стала с трудом узнаваемой, но такой по-новому интересной! Я бы точно дала приз за оригинальность. Ну и за бхай-бхай, вестимо. Пел и танцевал просто шикарно, яркий талантище, живёт под Нью-Дели.



Номер 14 - семейная пара из Израиля, актриса Дана Кучеровски и пианист Итай Орен. Спели слаженным и красивым семейным подрядом «На безымянной высоте». Просто молодцы! Если их наградят, я не удивлюсь.



Номер 15 - итальянец Амато Скарпеллино не просто итальянец, а итальянец в кубе. Стопроцентное попадание в русский стереотип об итальянцах - шумный, говорливый, прыгучий, влюбчивый, легкомысленный, кудреватый и экспансивный. Голос великолепный, но культуры пения сильно не хватает - пел на разогреве у Эроса Рамазотти, но амбиций выше крыши. Что может выбрать итальянец по имени Амато?? Конеечно, любимую всеми «Смуглянку» Анатолия Новикова - Якова Шведова. В общем, любимец публики, приз зрительских симпатий обеспечен.



Сегодня финал!



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться