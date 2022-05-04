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Московский листок

Забытая азбука экономики: людей кормят не торгаши, а поля и заводы

Опубликовано 04.05.2022 автором в разделе комментариев 1

экономика либералы
Забытая азбука экономики: людей кормят не торгаши, а поля и заводы

Самоочевидные вещи просто стыдно повторять лишний раз, — и в результате они сначала потихоньку выходят из употребления, а потом и вовсе забываются. 

И, разбирая те или иные ошибки, нелепость которых просто невозможно себе вообразить мало-мальски образованному человеку, видишь перед собой недоумевающие глаза их организаторов и жертв и сознаешь: то, что четверть века назад было самоочевидно, сегодня неизвестно, — потому что банальность неловко произносить, и она стирается из общественного сознания. 

А в большинстве случаев ее еще и корыстно стирают — вполне осознанно и целенаправленно. 

Это в полной мере относится и к экономической политике. 

Здоровое в социально-психологическом (не говоря о финансовом!) смысле слова общество может опираться только на реальный сектор, прежде всего — индустрию. Занятые в ней обладают более устойчивой психикой, чем трепетные и зависящие от любого каприза заказчика фрилансеры и, привыкнув к совместным действиям (даже на небольшом предприятии), привносят в общество неведомую и чуждую финансовым спекулянтам поведенческую (а значит, и политическую) стабильность. 

Реальный сектор (как, кстати, и новый хозяин мира — социальные платформы) нуждается в масштабах и стабильности — в полную противоположность финансовым спекулянтам. Поэтому развитая индустрия и по сей день, в пост-информационную эпоху (социальные платформы в качестве основы организации общества сменили биржи и свободный интернет еще в 2020 году) остается залогом нормальности и конкурентоспособности общества, — каким бы это ни казалось нелепым и неприемлемым прожектерам всех мастей. 

Еще обострение глобального кризиса 2007−2009 года (от которого развитые страны в целом, кстати, так никогда и не оправились) заставило США встряхнуться и взять решительный курс на реиндустриализацию. 

России, контролируемой либеральными слугами финансовых спекулянтов, об этом, понятно, было запрещено даже задумываться (и запрещено и по сей день). Этот запрет обеспечивается соответствующим отбором и образованием туземных управленческих кадров (которые в итоге лишаются способности мыслить и даже не могут себе вообразить развития своей страны на основе собственной промышленности, а не внешних спекуляций), массовой коррупцией как инструментом внешнего управления и административно-политическими воздействиями (обычно точечными). 

Однако для того, чтобы выжить, России необходимо восстановить политическую независимость и вернуть государственную машину, уничтожающую страну и ее население в интересах глобальных финансовых спекулянтов, на службу народу. 

Едва ли не наиболее наглядным проявлением этого кардинального переворота (который в силу ничтожества основной массы российской бюрократии может произойти «в дворцовом режиме», даже без массовых отставок, — например, простым запуском на полную мощность антикоррупционного информационного комплекса «Посейдон») станет смена политики истребления реального сектора России в интересах финансовых спекуляций политикой его развития. 

Помимо самоочевидных мер создания общедоступного дешевого кредита, ограничения произвола монополий и финансовых спекуляций (в том числе и для обеспечения такого кредита), а также реализации права граждан хотя бы на жизнь (в форме гарантии прожиточного минимума), политика нормализации будет основана и на азбуке промышленной политики.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
547 написал 04.05.2022 09:53
Кормить людей никогда не являлось целью экономики - это демагогия. Целью экономики является обслуживание заказов государства и правящей элиты. Экономисты - ОпОпОппоненты правящего режима просто отфильтровываются, не допускаются для принятия решений. Если точнее, экономисты вообще ничего не решают, решения принимает заказчик.
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