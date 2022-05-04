Умер один из трех подписантов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич

Ему было 87 лет.

Отметим, что Шушкевич, строго говоря, и не имел полномочий подписывать этот документ. Он не был главой государства.

До августовского путча 1991 года он, находясь в парламентской оппозиции, занимал пост Первого заместителя председателя Верховного совета, и после отставки фактически поддержавшего путч преджседателя ВС Дементея, стал исполняющим обязанности председателя.

И вот в качестве исполняющего обязанности Шушкевич и подписал акт о суверенитете, а чуть позже, в обход парламентского большинства его произвели и в председатели ВС РБ.

Имел ли право глава законодательного органа подписывать документ о разделе государства есть большие сомнения, но теперь это уже вопрос для историков.

А.Б.