Евросоюз предложил ввести санкции против патриарха Кирилла, сообщает France Press.

«Согласно документу, с которым France Press ознакомилось в среду, Еврокомиссия предложила ввести санкции в отношении главы Русской православной церкви, патриарха Кирилла», — говорится в публикации.

Предложение входит в шестой пакет санкций против России.

24 апреля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс предложил Евросоюзу ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за событий на Украине.

Видимо, Кирилл станет первым главой церкви, которого подвергнут санкциям. Видимо, под санкции попадет и вся РПЦ, поскольку глава церкви представляет ее в полном объеме. Церковь по структуре - это абсолютная монархия.

А дальше все просто - православный? Добро пожаловать в наш комфортный газенваген!

Я передергиваю? Думаю, евреи году так в 1937-м тоже говорили, что "не может быть".

А.Б.