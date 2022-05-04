Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Православный? Добро пожаловать в наш комфортный газенваген!

Опубликовано 04.05.2022 в разделе комментариев 1

церковь рпц кирилл
Православный? Добро пожаловать в наш комфортный газенваген!

Евросоюз предложил ввести санкции против патриарха Кирилла, сообщает France Press.

«Согласно документу, с которым France Press ознакомилось в среду, Еврокомиссия предложила ввести санкции в отношении главы Русской православной церкви, патриарха Кирилла», — говорится в публикации.

Предложение входит в шестой пакет санкций против России.

24 апреля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс предложил Евросоюзу ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за событий на Украине.

Видимо, Кирилл станет первым главой церкви, которого подвергнут санкциям. Видимо, под санкции попадет и вся РПЦ, поскольку глава церкви представляет ее в полном объеме. Церковь по структуре - это абсолютная монархия.

А дальше все просто - православный? Добро пожаловать в наш комфортный газенваген!

Я передергиваю? Думаю, евреи году так в 1937-м тоже говорили, что "не может быть".

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Отечество в опасности!
Vremy vpered написал 04.05.2022 11:20
Прошедшие годы показали, что захватившие власть либералы привели страну к глобальному краху! Война , которая идет на бандеровской украине требует срочно организационных мер в стране как положено в военное время! И то что путин медлит с этой реорганизацией небольшое доверие народа к руководству совсем падает. Нужно срочно провести люстрацию либералов во всех государственных структурах: в СМИ, в образовании, в управлении наукой. Приватизированные предприятия важных направлений отраслей должны быть срочно национализированы и взяты компенсационные штрафы с так называемых владельцев за упадочное состояние производства. Либо это сделает руководство страны, либо сам народ!
Отечество в опасности!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы, чтобы Конституция РФ запрещала иметь армию?:
Результаты
Интернет-ТВ
Беженцы подают в суд на Британию
Беженцы подают в суд на Британию
03.05.2022
Будут ли выборы осенью?
Будут ли выборы осенью?
02.05.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Строителя резиденции президента привлекли и посадили (0)
Деконверсия. "Запор" снова станет транспортером переднего края (0)
Православный? Добро пожаловать в наш комфортный газенваген! (1)
Умер один из трех подписантов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич (1)
Забытая азбука экономики: людей кормят не торгаши, а поля и заводы (2)
Дорога на Ялту (2)
Увольнения, аресты и наём штрейкбрехеров не помогают сломить бастующих в Жанаозене (0)
Через 3 года американцы хотят высадиться на луну (5)
Беженцы подают в суд на Британию (0)
Посол Украины назвал канцлера Германии "обиженной ливерной колбасой" (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Станет ли Подмосковье одним из локомотивов для страны?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Партия предательства: поле боя - государство
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок, пел, плакал, кричал и испытал абсолютное счастье - спасибо "Дороге на Ялту"!!!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Битва за Россию
Михаил Делягин Михаил Делягин: Нефть переходит на юань: ЕАЭС и Китай хотят избежать экономических потерь
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss