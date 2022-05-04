Деконверсия. "Запор" снова станет транспортером переднего края

Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров выступила с предложением срочно возобновить производство военных автомобилей времен СССР на Луцком автозаводе (ЛуАЗ), сообщает Autoconsulting.

Как заявил генеральный директор организации Олег Назаренко, соответствующее предложение направлено для рассмотрения в правительство Украины.

Автомобиль «ЛуАЗ 967», проектировался в 50-х годах для военных как легкий транспортер переднего края. Его основной задачей в случае военных действий была эвакуация раненых с передовой и подвоз боеприпасов.

Важно, что в основной модификации водитель управлял машиной лежа, за счет чего автомобиль практически сливался с землей, был низким и почти плоским.

"Запорожец" из него получился гораздо позже.

Любопытно, что в 2014-м году я предлагал руководству ЛНР провети "обратную трансформацию" "Запорожца" в ТПК, благо ручное управление (для инвалидов) устанавливается на автомобиль достаточно легко.

Но как-то руки не дошли у руководства... К вопросу об адаптивности военной промышленности к нуждам текущей ситуации.

А.Б.