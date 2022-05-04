Строителя резиденции президента привлекли и посадили

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества главы холдинга «Форум», миллиардера Дмитрия Михальченко.

1 марта в Никулинский суд Москвы поступил иск Генпрокуратуры об изъятии активов у фигурантов дела о хищениях при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарево, в том числе у Михальченко.

В общей сложности, суд конфисковал имущество и активы почти на четыре миллиарда рублей.

Странная история.

Никаких твердых расценок на индивидуальное строительство, каким является президентская резиденция, не существует. Все, грубо говоря, договорное. Не нравится - не плати. Где тут простор для обогащения видно невооруженным глазом, где простор для прокуратуры - не очевидно...

По большому счету все прозрачно: ты за определенную сумму делаешь работу, заранее оговариваешь с заказчиком, что ты получишь в качестве вознаграждения, ясно дело с учетом благодарности "правильным людям". Все оформляется как тендер с заранее известным результатом.

Да, можно признать в невыполнении каких-то формальных пунктов тендера, но это вопрос не уголовный вроде бы...

Где-то товарищ Михальченко поступил "не по понятиям", не случайно по делу проходит и Людмила Мурова, супруга экс-главы ФСО России Евгения Мурова - с ФСО было заключено 23 госконтракта на объектах госвласти и 28 договоров на ремонтные, строительные и реставрационные работы с подконтрольными Михальченко компаниями.

И схемы, по которым происходило обогащение уважаемых людей, включали в себя не только резиденцию президента, но и морской порт "Бронка", миграционные и медицинские центры и так далее.

В общем, мыслили товарищи масштабно, по-государственному. И жалкие 4 миллиарда рублей выглядят здесь скромно, как милостыня...

А.Б.