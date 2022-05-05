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Московский листок

Рабочих отправили кормиться картошкой

Опубликовано 05.05.2022 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Рабочих отправили кормиться картошкой

Новость, от которой сводит скулы. Калининградский автомобильный холдинг «Автотор» выделил сотрудникам участки под огороды «в связи с непростым экономическим положением, в котором оказалось предприятие».

На заводе «Автотор» собирались автомобили BMW, KIA и Hyundai. С 1 мая сотрудники находятся в коллективном отпуске из-за нехватки комплектующих для сборки машин. 

Решение принято «в целях дополнительной социальной поддержки коллектива». Желающим выделят участки по 10 соток, полностью готовые к посевным работам. 

Предприятие также организовало продажу «высококачественного семенного картофеля отечественного производства» для обеспечения будущего урожая на огородах сотрудников. 

***

Я раньше думал, что социальная поддержка рабочих выглядит несколько иначе. И ответственность бизнеса тоже.

Хотя, конечно, если "денег нет, а вы держитесь"... То на картохе продержаться, конечно, легче.

В благословенной России, которую мы потеряли в 1917-м году, социальная поддержка военных инвалидов выглядела тоже непривычно: военный инвалид имел право просить милостыню внутри церковной ограды. Вполне можно распространить практику и на  передовиков производства, отправленных в вынужденный простой.

А увольняемым по сокращению можно выдавать, например, козу.

А.Б.



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