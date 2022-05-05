Доказательства преступности войны

Обвинение

В который раз артист в роли Путина в очередном телефонном разговоре с Макроном 3 мая униженно заявил, что Россия по-прежнему готова продолжать диалог с Украиной, прерванный по инициативе Украины.

Готова не победить, а договориться!

В противовес кукловодам артиста и в тот же день депутат Госдумы от Крыма, Шеремет, заявил, что украинских националистов ждет безоговорочная капитуляция. Депутаты Госдумы – они такие! Крутые!

Но, разумеется, не круче кретинов из Киева. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, А. Данилов, на вопрос о мирном договоре с Россией 2 мая 2022 года пояснил: «С Россией мы можем подписать только их капитуляцию. И чем быстрее они это сделают, тем выгоднее это будет для их страны».

Даже не хочу обсуждать, этот Данилов совсем дурак, или знает то, что в России депутаты никак не учитывают? Не учитывают в противовес более информированным кукловодам в Кремле, стремящимся хоть как-то с Украиной замириться. В любом случае ужасно то, что и киевские, и московские кретины собираются воевать до последнего солдата. И украинского, и российского. Никак не жалеют голосующего за них быдла.

Давайте о депутатах и об их преступности.

Больше месяца назад я предложил читателям написать депутатам Госдумы России письмо с требованием отстранить от власти президента России за совершение им преступления, предусмотренного статьёй 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» http://www.ymuhin.ru/node/2565/uvazhaemye-deputaty-gosudarstvennoy-dumy. Многие читатели написали такое письмо, но не многие получили ответ, поэтому мне чаще всего приходят сообщения типа: «Уже месяц прошёл, как я написал обращение к своему депутату ГД Е.Е. Марченко. Тут местные сайтовые дурачки по 10 раз уже «опровергли» 353-ю статью УК. Вот бы и нардепу чего стоило черкануть (тем более - по закону обязан отвечать). А он боится, что ли?».

Ну, у депутатов есть, строго говоря, месяц для ответа, хотя уже и месяц прошёл, и тема такова, что для депутата ждать – это совершать преступление. Просто депутаты «умные» – делают вид, что типа «не получали никакого письма и ничего не знаем».

Тем не менее, некоторые депутаты отвечают, и я хочу прокомментировать ответ весьма одиозной депутатки, но сначала (чтобы вы не переходили по приведенной выше ссылке) напомню короткий текст, который я предложил послать в Думу электронной почтой, и который читатели использовали для письма депутатам.

«Уважаемый депутат!

Согласно комментария к статье 353 УК РФ, данному под редакцией Председателя Верховного суда России В.М. Лебедева, военные операции, в том числе и специальные «военные операции против другого государства с применением всех видов вооружения или ограниченного их набора», являются «ведением агрессивной войны», а согласно самой статье 353 Уголовного кодекса России:

«1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны — наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

2. Ведение агрессивной войны — наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет».

Развязывание агрессивной войны - это особо тяжкое преступление, даже если назвать эту войну «специальной операцией по сбору одуванчиков на территории Украины». А в данном случае 2 марта 2022 года Генеральная Ассамблея ООН 141 голосом против 5 приняла резолюцию ES-11/1 «Агрессия против Украины».

Преступниками, совершающими это преступление, являются: «Президент РФ, Председатель Правительства РФ, председатели палат Федерального Собрания РФ, депутаты, министры, судьи — государственные должности категории «А»…».

Обращаем внимание, что депутаты Думы тоже стоят в ряду этих преступников. Причём, депутаты виновны в этом преступлении в первую очередь потому, что они (законодательная государственная власть) являются вышей властью в стране. Принятым депутатами законам все подчиняются, следовательно, как высшая власть депутаты в первую очередь отвечают за всё в стране, а правительство (исполнительная государственная власть) и судьи (судебная государственная власть) отвечают за исполнение законов Госдумы – они подчинены Госдуме, хотя и обязаны быть независимыми с точки зрения занятия своей должности.

Государственная Дума до сих пор не принимала никакого решения по собственно развязыванию и ведению этой войны с Украиной, тем самым как бы отстранилась от ответственности за неё. Тем не менее, спикер Государственной Думы В. Володин 24 февраля от имени всех депутатов заявил: «Депутаты Государственной Думы поддерживают решение нашего Президента Владимира Владимировича Путина о проведении специальной военной миротворческой операции», - и этим возложил вину за совершение преступления, предусмотренного статьёй 353 УК РФ, на каждого депутата.

Полагаем, что теперь долг каждого депутата, как представителя народа, исполнить обязанность, налагаемую на него Конституцией и законом. И воспользоваться правом, данным депутатам статьёй 93 Конституции, сняв лично с себя вину перед народом России и законом, в том числе и вину за совершения преступления, предусмотренного статьёй 353 УК РФ. Для чего отстранить Президента России от власти, начав этот процесс подписанием выдвижения Президенту обвинения в совершении не имеющего срока давности особо тяжкого преступления, предусмотренного статьёй 353 УК РФ (подпись)».

Если кто-то не понял (хотя, как тут можно что-то не понять?): смысл письма – президент и вы, депутаты, преступники! Вы, депутаты, можете загладить своё преступление тем, что отрешите президента от должности.

Оправдание

Что надо было ожидать в ответ на это письмо? Или признания в совершении преступления (что, понятно, ждать от депутата бессмысленно), или доказательства невиновности - объяснения, почему ни президент, ни депутаты не совершали деяния, запрещённые статьёй 353 УК РФ. А что ещё?? Ведь если просто промолчать и не опровергнуть обвинение в том, что ты совершил преступление, запрещённое статьёй 353 УК РФ, то это значит молча признать, что ты его совершил, потому что у тебя нет доводов опровергнуть обвинение. Как это можно будет иначе понять?

Кретины объясняют это так: власти России на мнение дураков не реагируют. Уверены? А как, к примеру, понять сообщение, что в Петербурге у Гостиного двора задержали Кирилла Карманова за плакат «Ребята, давайте жить дружно. Кот Леопольд». И выписали не коту Леопольду, а Карманову штраф в 50 тысяч рублей. Это так «не реагируют»?

Ещё раз. Если бы я сообщил об аналогичном деянии, запрещённом тем же УК РФ, к примеру, сообщил всем депутатам Думы, что Председатель Государственной Думы Володин, скажем, изнасиловал и убил ребёнка, а мне бы депутаты ответили, что ведут борьбу за счастье народное, и промолчали про Володина и ребёнка, то что бы это значило? Только одно – они не знают, как доказать невиновность своего председателя. А как иначе?

И вот смотрите, что именно на этот текст письма, посланного В.Н. Парфёновым, ответила не хухры-мухры, а заместитель Председателя Государственной Думы России, депутат И.А. Яровая 29 апреля 2022 года письмом за №1.11-24/401:

«Уважаемый Валерий Николаевич!

Ваше обращение, поступившее в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, содержащее позицию относительно проведения Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины, рассмотрено.

Внимательно ознакомившись с доводами обращения, сообщаю, что 24 февраля текущего года, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН с санкции Совета Федерации России и во исполнение ранее ратифицированных Федеральным Собранием Российской Федерации договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, принято решение о проведении специальной военной операции на территории Украины.

Принятие такого решения обосновано необходимостью защиты людей, проживающих на территории ДНР и ЛНР, в том числе граждан России, которые на протяжении длительного времени подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима; демилитаризации и денацификации Украины, недопущение превращения Украины в ядерную державу и предания суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления.

Все случаи гибели мирных граждан фиксируются и расследуются, виновные будут привлечены к ответственности.

Необходимо отметить, что Российская Федерация и Украина не находятся в состоянии войны.

Призываю вас поддержать принятые руководством страны решения.

С уважением, И.А. Яровая».

Как вы видите, Яровая не только ни словом не опровергает обвинение президенту и самим депутатам в совершении преступления, предусмотренного статьёй 353 УК РФ, но даже не упоминает в своём ответе ни номер этой статьи УК, ни само преступление.

Чем и подтверждает – да, виновны!

Но зато Яровая врёт, хотя понятность её преступления такая, что ей мало о чём и соврать-то можно.

Вот она ссылается на то, что типа идёт защита ДНР и ЛНР «в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН», но ведь это откровенная ложь. Вот эта статья 51 Устава ООН:

«Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации, до тех пор пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности. Меры, принятые Членами Организации при осуществлении этого права на самооборону, должны быть немедленно сообщены Совету Безопасности и никоим образом не должны затрагивать полномочий и ответственности Совета Безопасности, в соответствии с настоящим Уставом, в отношении предпринятия в любое время таких действий, какие он сочтет необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности».

Но ДНР и ЛНР не являются членами ООН, посему эта статья «с точностью до наоборот» касается не права России напасть на Украину в защиту ДНР и ЛНР, а права члена ООН Украины на защиту от агрессии России и на помощь в отражении этой агрессии всей ООН. И ООН оказала бы Украине помощь, но Россия заблокировала соответствующе решение Совета Безопасности против себя и не даёт Совету Безопасности принять против себя меры, «необходимых для поддержания международного мира и безопасности». Только и того!

Вообще-то Яровой лучше было бы о статье 51 Устава ООН и вообще о решениях ООН промолчать, но ведь ей что-то надо говорить в оправдание! И она лжёт далее.

Смотрите, её утверждение, что война начата «с санкции Совета Федерации России», тоже является наглой ложью, поскольку Совет Федерации не давал никакой санкции ни на войну с Украиной, ни на эту «спецоперацию» - Совет Федерации даже не упоминает в своём постановлении (кстати, нагло антиконституционном) ни Украины, ни «спецоперации», ни просто «военные операции» http://www.ymuhin.ru/node/2571/voprosy-generalam-specoperacii и http://publication.pravo.gov.ru/File/GetImage?documentId=09f71682-06f5-4d0e-96d2-611ab12712f9&pngIndex=1.

Понятие «военная спецоперация» как что-то отличное от войны, не оговорено ни в одном нормативном документе России! То, что война это и есть специальные военные операции, – это оговорено! Это даже Председатель Верховного Суда разъяснил, а вот то, почему военная операция не является войной – до сих пор никто не придумал. И Яровая со своими юристами тоже не придумала.

Далее, где в Конституции или в каком ином законодательном акте России, или в международных документах разрешается использовать Вооружённые Силы России для «демилитаризации и денацификации» суверенных государств, для «недопущение превращения» суверенных государств «в ядерную державу и предания суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления» на территории этих суверенных государств?

Наглая и тупая преступность депутатов просто сияет!

Ну и такой вопрос: Яровая сама хотя бы на грамм понимает, что подписывает? Ведь есть всего два состояния отношений государств – войны и мира. Если Россия не находится в состоянии войны с Украиной, то в состоянии чего она находятся – «специальной войны» или «специального мира»?

И заканчивает Яровая главной брехнёй: «Призываю вас поддержать принятые руководством страны решения». Каким руководством? Какие решения?

Государственная Дума ТРУСЛИВОЙ БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ обрекла на гибель сотни тысяч граждан двух стран, не приняв никакого решения и даже не упомянув в своих законах и постановлениях о войне с Украиной или «спецоперации» на её территории, хотя обязана была это сделать согласно статье 106 Конституции РФ.

Совет Федерации, как было уже сказано, в своём антиконституционном и посему преступном постановлении ни словом не упомянул ни Украину, ни «спецоперацию».

На сайте президента России нет ни малейшего указа или документа ни о войне, ни о «спецоперации» на Украине.

Так какое «руководство» приняло решение начать войну с Украиной? Кукловоды артистов в роли Путина и ваши, депутаты, кукловоды? Назовите их имена и должности!

Этот ответ Яровой - это не просто, скажем прямо, «профессиональный» кретинизм депутата Думы. То, что агрессивная война с Украиной как бы сама развязалась и сама проводится - это осознание Яровой своей и всех депутатов Думы преступности.

А уж умом Яровая это сознаёт или чем-то иным – это второй вопрос.

Ну и вопрос тем, кто поддерживает это «руководство страны». Дума, со всеми своими высокооплачиваемыми юристами, не способна оправдаться в совершении преступления, предусмотренного статьёй 353 УК РФ, а вы, умники, что своими «оправданиями» этой «спецоперации» доказываете? Своё соучастие в преступлении, от которого отстраняются и депутаты, и сенаторы, и администрация президента?