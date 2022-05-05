Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Москве появятся новые комфортные автозаки с кондиционерами и туалетами

Опубликовано 05.05.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
В Москве появятся новые комфортные автозаки с кондиционерами и туалетами

Новый автозак с кондиционером и туалетом появится в Москве, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на заседании столичного парламента.

"Ещё одна тема, которая беспокоит людей, - это перевозка в автозаках... Были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться, я надеюсь, что в 2022 году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей", - сказала Потяева.

По ее словам, при поддержке уполномоченного и работе департамента здравоохранения все в следственных изоляторах прошли вакцинацию.

Кроме того, в изоляторах теперь получают набор для новорожденного, который положен всем роженицам Москвы.

"Сегодня принято решение об электронном учете всех библиотек в следственных изоляторах, предоставление литературы в электронном виде", - добавила омбудсмен.

***

Новость так прекрасна, что комментировать почти нечего. Вся работа омбудсмена в Москве - как на ладони. Работа проделана большая, и пассажиры автозаков ощутят это на себе в ближайшее время. 

Думаю, скоро автозак станет самым популярным в Москве видом транспорта.

И рожать в СИЗО или ИВС теперь будет стремиться со всего СНГ.

Осталось дождаться индивидуального подбора резиновых дубинок, сделанных из гигиеничного, не вызывающего аллергии материала.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы, чтобы Конституция РФ запрещала иметь армию?:
Результаты
Интернет-ТВ
Беженцы подают в суд на Британию
Беженцы подают в суд на Британию
03.05.2022
Будут ли выборы осенью?
Будут ли выборы осенью?
02.05.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Москве появятся новые комфортные автозаки с кондиционерами и туалетами (0)
Доказательства преступности войны (0)
Рабочих отправили кормиться картошкой (0)
Строителя резиденции президента привлекли и посадили (2)
Деконверсия. "Запор" снова станет транспортером переднего края (3)
Православный? Добро пожаловать в наш комфортный газенваген! (22)
Умер один из трех подписантов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич (4)
Забытая азбука экономики: людей кормят не торгаши, а поля и заводы (8)
Дорога на Ялту (4)
Увольнения, аресты и наём штрейкбрехеров не помогают сломить бастующих в Жанаозене (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
orphoprosecutor orphoprosecutor: Концлагеря и стерилизация,
Дарья Митина Дарья Митина: Идиоты раздражают
Дарья Митина Дарья Митина: Что у вас нового? - спрашивает фейсбук
Михаил Делягин Михаил Делягин: Четырехдневка: урежут зарплаты на 20%?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Россия в большой игре
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss