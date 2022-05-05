В Москве появятся новые комфортные автозаки с кондиционерами и туалетами

Новый автозак с кондиционером и туалетом появится в Москве, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на заседании столичного парламента.

"Ещё одна тема, которая беспокоит людей, - это перевозка в автозаках... Были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться, я надеюсь, что в 2022 году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей", - сказала Потяева.

По ее словам, при поддержке уполномоченного и работе департамента здравоохранения все в следственных изоляторах прошли вакцинацию.

Кроме того, в изоляторах теперь получают набор для новорожденного, который положен всем роженицам Москвы.

"Сегодня принято решение об электронном учете всех библиотек в следственных изоляторах, предоставление литературы в электронном виде", - добавила омбудсмен.

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Новость так прекрасна, что комментировать почти нечего. Вся работа омбудсмена в Москве - как на ладони. Работа проделана большая, и пассажиры автозаков ощутят это на себе в ближайшее время.

Думаю, скоро автозак станет самым популярным в Москве видом транспорта.

И рожать в СИЗО или ИВС теперь будет стремиться со всего СНГ.

Осталось дождаться индивидуального подбора резиновых дубинок, сделанных из гигиеничного, не вызывающего аллергии материала.

А.Б.