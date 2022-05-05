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Московский листок

Песков назвал чушью сообщения о возможной мобилизации в России

Опубликовано 05.05.2022 автором Доброжелатель в разделе комментариев 1

кремль песков
Песков назвал чушью сообщения о возможной мобилизации в России

"Это неправда, это чушь",- сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, будет ли 9 мая объявлена мобилизация населения.

Аналогично он отреагировал и на вопрос о возможности официального объявления войны Украине.

Сегодня, 4 мая, CNN со ссылкой на оценки западных экспертов и политиков сообщил, что Владимир Путин в День Победы 9 мая может объявить войну Украине, что позволит ввести всеобщую мобилизацию населения.

Такое же предположение ранее делал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

***

Родине нужен настоящий патриот, а не духовная падаль (Геннадий Хазанов, Е. Шестаков, 2001г.) 

"Выплюньте жвачку из головы. 

"Я" - клюв от воробья. 

Прошу выслушать меня хором и во все дыры. 

Я намерен резко повысить уровень вашей боевой подготовки, который вы опустили так низко, что он мешает вам при ходьбе. 

С сегодняшнего дня и до страшного туда-сюда объявляется боевая тревога. 

Если кто-то из вас думает - отучу сразу. 

Все, что выполняется без приказа, имеет концом вас самих. 

Напрасно вы улыбаете рот. 

Торчите тут, как Венера Милосская - не дать, ни взять. 

Вы решили, что строевая подготовка - это фигли-мигли из-под ногтей? 

А вот то, что демонстрируете вы - это мужской канкан. 

"Я" - капля от струя. Встаньте ровно и не смотрите в обе стороны сразу. 

Поливать своими репликами себе под ноги будете в другом месте. 

Порядок - это есть та самая краеугольная точка, на которую опернута любая организация мира. 

Поэтому каждый берет в руки метлу и все летают... 

Главное не падать духом: 

Родине нужен настоящий патриот, а не духовная падаль."



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Всего комментариев к статье: 1
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Врагу отошли Старый Салтов и Русская Лозовая
поэт написал 05.05.2022 08:28
Но День Победы придет, он будет 9-го мая.
Пойдут к Днепру ЧВК, ударят Калибры точно,
Танки осилят врага надежно и полномочно.
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