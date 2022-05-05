Песков назвал чушью сообщения о возможной мобилизации в России

"Это неправда, это чушь",- сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, будет ли 9 мая объявлена мобилизация населения.
Аналогично он отреагировал и на вопрос о возможности официального объявления войны Украине.
Сегодня, 4 мая, CNN со ссылкой на оценки западных экспертов и политиков сообщил, что Владимир Путин в День Победы 9 мая может объявить войну Украине, что позволит ввести всеобщую мобилизацию населения.
Такое же предположение ранее делал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
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Родине нужен настоящий патриот, а не духовная падаль (Геннадий Хазанов, Е. Шестаков, 2001г.)
"Выплюньте жвачку из головы.
"Я" - клюв от воробья.
Прошу выслушать меня хором и во все дыры.
Я намерен резко повысить уровень вашей боевой подготовки, который вы опустили так низко, что он мешает вам при ходьбе.
С сегодняшнего дня и до страшного туда-сюда объявляется боевая тревога.
Если кто-то из вас думает - отучу сразу.
Все, что выполняется без приказа, имеет концом вас самих.
Напрасно вы улыбаете рот.
Торчите тут, как Венера Милосская - не дать, ни взять.
Вы решили, что строевая подготовка - это фигли-мигли из-под ногтей?
А вот то, что демонстрируете вы - это мужской канкан.
"Я" - капля от струя. Встаньте ровно и не смотрите в обе стороны сразу.
Поливать своими репликами себе под ноги будете в другом месте.
Порядок - это есть та самая краеугольная точка, на которую опернута любая организация мира.
Поэтому каждый берет в руки метлу и все летают...
Главное не падать духом:
Родине нужен настоящий патриот, а не духовная падаль."
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поэт написал 05.05.2022 08:28
Пойдут к Днепру ЧВК, ударят Калибры точно,
Танки осилят врага надежно и полномочно.