Песков назвал чушью сообщения о возможной мобилизации в России

"Это неправда, это чушь",- сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, будет ли 9 мая объявлена мобилизация населения.

Аналогично он отреагировал и на вопрос о возможности официального объявления войны Украине.

Сегодня, 4 мая, CNN со ссылкой на оценки западных экспертов и политиков сообщил, что Владимир Путин в День Победы 9 мая может объявить войну Украине, что позволит ввести всеобщую мобилизацию населения.

Такое же предположение ранее делал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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Родине нужен настоящий патриот, а не духовная падаль (Геннадий Хазанов, Е. Шестаков, 2001г.)

"Выплюньте жвачку из головы.

"Я" - клюв от воробья.

Прошу выслушать меня хором и во все дыры.

Я намерен резко повысить уровень вашей боевой подготовки, который вы опустили так низко, что он мешает вам при ходьбе.

С сегодняшнего дня и до страшного туда-сюда объявляется боевая тревога.

Если кто-то из вас думает - отучу сразу.

Все, что выполняется без приказа, имеет концом вас самих.

Напрасно вы улыбаете рот.

Торчите тут, как Венера Милосская - не дать, ни взять.

Вы решили, что строевая подготовка - это фигли-мигли из-под ногтей?

А вот то, что демонстрируете вы - это мужской канкан.

"Я" - капля от струя. Встаньте ровно и не смотрите в обе стороны сразу.

Поливать своими репликами себе под ноги будете в другом месте.

Порядок - это есть та самая краеугольная точка, на которую опернута любая организация мира.

Поэтому каждый берет в руки метлу и все летают...

Главное не падать духом:

Родине нужен настоящий патриот, а не духовная падаль."