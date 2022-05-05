Альтернатива существует, и давно

«Телеграмм» выдал следующую якобы критику в отношении автора этих строк. [Переслано из «Держать Курс»]

--- В нашем левом болоте есть люди, активно поддерживающие СВО. В основном их аргументы сводятся к тому, что Россия борется с украинском фашизмом, и это дескать хорошо. Россия хоть и империалистическое государство, но главное, что будет уничтожен украинский фашизм, чтобы под этим не подразумевалось. Коммунисты же ненавидят фашизм? Ненавидят. Так какая разница, чьими руками этот фашизм будет уничтожен?

Отдельные представители, относящие себя к левым, даже рисуют приятные картины “перехвата повестки на местах”. Мол, коммунисты должны громче всех кричать про борьбу с украинским фашизмом… зарабатывать авторитет среди причастных, так сказать.

Все бы ничего, но такая позиция настолько же коммунистическая, насколько проводимая спецоперация является спецоперацией… Ибо даже те, кто с трудом признают межимпериалистический характер конфликта на Украине, отчего-то не подвергают сомнениям то, что:

а) т.н. денацификация вряд ли является подлинной целью СВО. Весьма вероятно, что это лишь "благородный" предлог, прикрывающий истинные цели России по удержанию Украины в зоне влияния российского капитала…

б) т.н. денацификация, даже если бы она являлась реальной целью России, не может быть успешно проведена без присвоения материально-экономической базы украинских фашистов, т.е. без присвоения активов тех украинских олигархов, которые спонсируют украинских фашистов. Никаких подобных задач руководство России не ставило и даже не могло поставить, поскольку публичное заявление о намерениях присвоить украинские активы напрочь перечеркнуло бы всю действующую пропаганду…

Конечно, если экономическая, военная и политические обстановки будут (подчеркнуто автором) усугубляться, то массы безусловно могут повернуться в сторону коммунистической идеологии, но только если сами коммунисты будут способны представить массам коммунистическую альтернативу выхода из сложившегося кризиса. ----

Ну и?!.. Так будут «усугубляться» и далее по списку - или не будут?!.. Последний абзац поставил под сомнение все предыдущее, и тогда и нечего было пыхтеть над текстом. Если «не будут» - тогда «а» и «б» верны. Но если «будут» - разумеется, неверны. Но тогда это не критика, а гадание на кофейной гуще.

Ну, хорошо, автор не гордый, и сам разгребет эту бестолковщину. «Экономическая, военная и политические обстановки» - БУДУТ УСУГУБЛЯТЬСЯ! «Коммунистическая альтернатива выхода из сложившегося кризиса» - СУЩЕСТВУЕТ! Но тогда и поддержка СВО необходима, и в аспекте первого этапа революционного переворота.

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Кто ж спорит, что ничто не дается на блюдечке с голубой каемочкой. Да, Кремль будет иметь короткий период кайфа, и когда «патриотизм» позволит хватать и не пущать, и левых активистов в первую очередь. Что ж поделать, политическая борьба. Но когда этот период начнет выдыхаться, и читай выше еще раз, вот тогда социалисты и покажут кузькину мать.

Кстати, нынешние «политологи» (уж простите за матерщину) любят щеголять финансизмами а-ля МBA. Крутые, типа. А вот скромные советские Зверевы были поумнее Силуановых, и безо всякого менагерства. Ну, хорошо, даже так, и пожалуйста.

Гигантское преимущество советского хозяйственного механизма над буржуазным – отсутствие акций. Это преимущество уничтожает хозяйственные и финансовые риски в разы, и с соответствующей низкой ставкой рефинансирования и развитием экономики. А там и до рубля-мирового резерва рукой подать. Но с одним непременным условием – с наличием реального хозрасчета вплоть до выборов в трудовых коллективах. Ну так, почему и нет. Уроки прошлого учтены.

Тогда как акции – быстрейшая дорога к монополизму, и со всем вытекающим. Кстати, у некоторых поклонников единороссов какая-то шизофрения. Казаки расхваливаются, в частности, как гордость русского духа. А знаете, что такое казацкий круг?!.. Это фактически социализм! Выборы атамана происходят не по капиталу – а по человеку. Один казак – один голос. Разве что наемный труд запретить и голоса женщин добавить, и будет обыкновенный социалистический кооператив. Тогда как владелец контрольного пакета акций может делать что угодно, а тысяча мелких держателей для подтанцовки. А раз так, советские инвестиции будут оптимальнее буржуазных в разы в виде тех же закупок по всей стране, и по причине уничтожения монопольной коррупции. Уже огромный удар по инфляции.

Кто ж спорит, что кредит и долг нужны. Да, пожалуйста, вот вам советские облигации, процент которых можно определить и защитить в разы лучше. Акционерные капиталы с бандитскими дивидендами не шарахаются по платежному балансу, и вот вам крепкий рубль с минимумом страховки резервов.

Кстати, о самих резервах. Если советско-хозрасчетный рубль станет крепким, - а такое уже было во времена советского червонца, а будет еще лучше, - то мировые инвесторы начнут хранить сбережения в них. И тогда многие центробанки никуда не денутся с подводной лодки, и начнут иметь счета и резервы в рублях. И тогда никакой головной боли насчет заморозки резервов в евро и долларах. Да они и нахрен не нужны; а так, для текущих операций.

То есть, вся проблема в том, что общественное сознание отстает от общественного бытия; а надстройка от базиса. Когда мы переборщили с брежневской уравниловкой валовой экономики, народ еще пил-гулял. Когда перестройка началась, народ шарахнулся с бодуна в ельцинско-путинский государственно-монополистический капитализм. Но когда уже и этот капитализм выдохся, а хозрасчетный социализм стучится во все двери - народ находится еще в мещанстве «тучных нулевых». Ну, что ты будешь делать – то шарахаемся, то опаздываем. Да уж, марксистский закон несоответствия базиса и надстройки на крутых поворотах истории просто гениален.

Так и сейчас. Иные критики долдонят, что «в одну реку войти дважды невозможно», и типа невозможности создания второго Советского Союза. Да окститесь! Какая, к черту, одна и та же река, когда социализм отсутствовал от слова «совсем» в первом Советском Союзе?!... К примеру, где вы видели хозрасчет и трудовое самоуправление на общенародных предприятиях?!... Риторический вопрос. Да посмотрите хотя бы гениальный фильм «Премия» с Леоновым, Джигарханяном, Глузским – ну, какой это хозрасчетный социализм?!.. Это чистейшей воды уравниловка позднего «военного коммунизма». Поэтому сейчас будет АБСОЛЮТНО ДРУГАЯ РЕКА! Второй Советский Союз, или настоящий СССР – будет отличаться от первого кардинально, и подробнее здесь https://disk.yandex.ru/i/RRr4-gMDxYhB3Q

То есть, это все к тому, что коммунистическая альтернатива существует, и давно. Это все к тому, что уже безо всякого «если». Вот уберите это слово из последнего абзаца так называемого критика «Держать курс», и все встанет на свои места. Отсюда поддержка СВО необходима – но лишь как ПЕРВЫЙ этап революционного процесса. И никто не спорит, что должен быть второй.

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Более того, и как ни удивительно для «Держать курс» и подобных – сами единороссы начнут сворачивать СВО, и вскорости. Они даже попытаются договориться с Киевом на весьма мутных условиях. Почему?.. Да все потому же! «Перехват власти» народом ни то, что на местах, а и по всей стране, встанет во весь рост. Но тогда «представители, относящие себя к левым», поддерживают СВО абсолютно правильно. И вообще, кто тут «отдельный», это еще вопрос. Наоборот, большинство левых сил, да и весь народ, чуют классовым чутьем, что СВО правильна. Вопрос совершенно в другом – как из первого этапа перейти ко второму.

И такое уже было по своей методологии. Это только сейчас плохое отношение к США, но североамериканская буржуазная революция была гигантским прогрессом в конце восемнадцатого века. То есть, почти все отцы-основатели революции наподобие Вашингтона были колониальной английской элитой сначала. Они даже участвовали в английско-французской войне перед этим, и были неплохими полководцами. А потом, получив известность и авторитет, повернули оружие против Британии, и результат известен.

Так и ныне. Если левые силы получат одобрение народа своей антифашисткой позицией и поддержкой СВО, то и недалеко до второго шага борьбы с самими единороссами; и тем более с единороссами, пытающимися скомкать СВО своей импотенцией. Первый этап перейдет во второй органично.

Итого. Гигантская разница такой позиции с Зюгановым и компанией заключается в ПРОДОЛЖЕНИИ антифашистской, и затем революционной борьбы. Где вы слышали, к примеру, чтобы Зюганов говорил о переводе антифашистской борьбы в революционную?!.. Да ни разу! Наоборот, он поддерживает только нынешний Кремль, и ни грамма больше. А если Кремль намекнет, что пора договариваться с Киевом, то и КПРФ переобуется в воздухе. Тогда как настоящие социалисты говорят уже сейчас, что не остановятся. Если единороссы начнут буксовать – а они уже буксуют – то социалисты пойдут дальше. Вот и наступит момент истины, и уже через месяц-другой, не больше.

Вот и давайте биться об заклад, что получится. Куда уж яснее. Если единороссы разобьют восточную группировку ВС Киева в пух и прах, и начнут крутить левые силы в бараний рог уже на систематической и победной основе – тогда автор не прав. Тогда оный пособник империализма и бла-бла-бла. Но если ровно наоборот, все увязнет в болоте, и начнутся хухры-мухры с западом и самим Киевом под видом «разумного компромисса» и «переговорного процесса» - тогда АЛЬТЕРНАТИВА СУЩЕСТВУЕТ в виде социалистической революции, и давно (читай ссылку еще раз).

Тогда народ встанет уже горой за таких социалистов, а компрадорам и путаникам а-ля «Держать курс» - полный карачун. Или туда, или сюда. Середины тут нет.