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Московский листок

Сегодня День советской печати

Опубликовано 05.05.2022 автором в разделе комментариев 0

сми тв газеты
Сегодня День советской печати

День российской печати я даже не помню, когда и по какому случаю. Нет такой журналистики - российской. Русская есть, но она не обязательно российская. А советская была, и это было явлением мирового значения.

Напомню, в этот день 1912 года Ленин подписал первый номер газеты "Правда" - одной из великих мировых газет. И сделал это ровно 110 лет назад, дата вполне круглая.

А дело совсем не в дне рождения Карла Маркса, который тоже 5 мая, и который тоже не чужд был журналистике - вместе с Энгельсом они издавали "Новую рейнскую газету", в которой, в частности, опубликовали Манифест коммунистической партии.

Но сейчас не только "Новой рейнской газеты" и "Правды"-то практически уже нет, извели до уровня листка какого-то на подхвате у КПРФ. Ни миллионных тиражей, ни влияния, ни доходов - советская "Правда" давала огромную прибыль ЦК КПСС, почти 2 копейки с каждого номера - с 12 миллионов ежедневного тиража. 120 миллионов рублей ежедневно - тех, советских рублей, которые были "тяжелей" доллара.

Сегодня бумажные газеты на доходы от продажи тиража концы с концами без внешних вливаний не сводят.

Да и вообще бумажный носитель явно проигрывает электронному. Так что само слово печать скоро выйдет из употребления. И даже то, что целых два русскоязычных журналиста в последние годы стали лауреатами Нобелевской премии, ситуацию не спасает.

Скажем так, во времена СССР государство было заинтересовано в развитии печати, а в нынешние, антисоветские, не очень. Особенно это касаетя независимой журналистики - тут закрытие в этом году доступа сразу более, чем к полутора тысячам электронных СМИ в России говорит само за себя.

Так что дело даже не в печати, а в свободных медиа в целом. Государство не заинтересовано, а обществу не больно-то и надо.

 



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