Капиталистический тупик

Этот материал – то, что я хочу сказать моим братьям по классу и по несчастью, рабочим России. Здесь не будет мозгодробительной экономики и кучи марксистских терминов. Если кому-то интересен мой анализ причин «спецоперации» и политических интриг мировой буржуазии, можно почитать вот эту статью: https://zen.yandex.ru/media/id/61d9dff0ca1d5e197dfbfaf3/voennaia-specoperaciia-rossii-kak-tochka-nevozvrata-sovremennoi-mirovoi-politiki-6228b7b664729b7bc6e5c21f

А в данном материале мы просто порассуждаем о том, что нас ждет в не очень далеком будущем.

Третий месяц идет «спецоперация» российских войск в Украине. Те, кто ожидал «маленькой и победоносной» - жестоко разочарованы. Киев Россия не взяла (и, полагаю, не собиралась брать, используя демонстрацию намерений лишь во внешнеполитическом торге, и в итоге поняв, что торг не удался). Движение войск практически замерло где-то в районе «западного Донбасса» и там же все никак не начнется пресловутая «битва за Донбасс», которая, по прогнозам абсолютно всех аналитиков должна решить исход всего дела. Почему никак не начнется? Видимо потому, что это действительно очень важно и для РФ, и для Украины, и все стороны тщательно готовятся. Но мы не будем заниматься здесь военной аналитикой и играть в диванных экспертов. Предметом нашего рассмотрения будет политика, точнее, перспективы, которые открываются нам при различных вариантах развития событий в Украине.

Предположим, победила Россия.

Предположим, победила Россия. В этом случае, что станет с Украиной? Тут возможны варианты, от умеренных, до самых безумных:

Украина осталась в своих границах, без Донбасса (+ без Херсонской области и тп.). В стране установлен пророссийский режим. Донбасс (+ ХНР и пр.) либо входят в состав РФ, либо существуют в виде зависимого от России буфера между РФ и Украиной.

Украина вся вошла в состав РФ, кроме западных областей. Западные области остались независимыми. (Вариант безумный, ибо РФ это совсем не нужно).

То же, что в варианте 2, но западные области стали Польшей. (Это не нужно уже не только РФ, но и Польше).

То же, что в варианте 1, но западные области стали Польшей. (Совсем уже непонятно, зачем).

На самом деле наименее сумасшедшим выглядит первый сценарий. Но с точки зрения прогноза разница между всеми вариантами не велика. Особенно с точки зрения перспектив РФ. Ибо любую подконтрольную территорию Россия должна будет удерживать под контролем и дальше, а значит держать здесь контингент, ибо накачка оружием со стороны США и ЕС никуда не денется, а все социальное недовольство украинцев неизбежно будет конвертироваться в националистические настроения и попытки партизанского движения. А в социальном недовольстве недостатка не будет, поскольку людям надо есть и пить, равно как им надо при капитализме где-то работать, и им нужны школы и больницы, а обеспечивать все это придется России, так как собственную промышленность и инфраструктуру центральной и восточной Украины с успехом привела в негодность «спецоперация». Кстати, ставя задачи «денацификации» Украины, Президент РФ, в своем стиле, добился пока что прямо обратного. Ибо всю не националистическую оппозицию в Украине сегодня зачистили за якобы пророссийские позиции.

Но вернемся к базису, то есть к экономике. РФ, обложенная санкциями и не способная рыночными инструментами выстроить импортозамещение даже для себя, не справляется сегодня с поддержанием адекватного уровня жизни собственного населения: инфляция бьёт рекорды, зарплаты не индексируются, заводы едва выдерживают без нужных комплектующих, инструментов и пр. и где-то уже уходят в простои, социалка не выдерживает критики. И откуда же РФ возьмет средства на обеспечение жизни украинцев? Запустит их заводы? Но это возможно лишь на Донбассе, да и то не спасет, ведь продукцию металлургии и уголь даже в РФ уже некуда девать в условиях санкций. А в Украине и вовсе запускать будет нечего. Не развалины же Азовстали принесут стране прибыль. Нет, плановая экономика могла бы поднять всё это из руин, подобно тому, как СССР восстановился после ВОВ. Вот только Россия – не СССР, здесь решает рыночек. Так что украинцы будут буквально выживать. И всё недовольство естественно получит Россия в виде ненависти к «проклятым маскалям». Но какие-то средства Россия сюда вложит. А, поскольку взять их неоткуда, кроме госбюджета, эти средства, не спасая Украину, будут изъяты из российского госбюджета, то есть отняты у россиян. Значит, население РФ будет лишь беднеть и, естественно, не будет этим довольно.

Теперь посмотрим, что об этом будет думать российский капиталист. Уже сейчас значительная часть буржуазной элиты в РФ недовольна санкциями, из-за которых кампании теряют прибыль. Недовольны Дерипаска и Абрамович, Потанин и ТОП-менеджмент Лукойла, и даже «топы» Газпрома начали роптать. Те же немногие, кто получает прибыль за счет оружейных поставок и прочего снабжения армии, потеряют интерес, как только горячая фаза конфликта поутихнет. Ну и, конечно, буржуазия США и ЕС и связанные с ней группы буржуазии в РФ тоже довольны российской властью не будут.

И так, трудящиеся России будут недовольны властью из-за падения уровня жизни. И даже патриотического угара, вызванного победой в «спецоперации», хватит совсем ненадолго, если есть и пить будет все сложнее. Украинцы будут недовольны и подавно. (Особняком здесь – жители Донбасса, которые наконец-то почувствуют, что значит жить без обстрелов. Здесь поддержка российской власти задержится подольше. Но и жители Донбасса тоже хотят есть и пить, а от России ждут реальной помощи в восстановлении мирной жизни, которую, увы, не получат. Разочарование превращает любовь в ненависть, как известно).

Возникает закономерный вопрос, на кого может опираться власть, не опирающаяся ни на рабочий класс, ни на буржуазию? На армию? Но буржуазия будет более платежеспособна, а армия может сплотиться и держаться на патриотизме в ходе боевых действий, но вот в роли жандармов на занятой территории работает исключительно на деньгах. Таким образом, российская власть довольно быстро потеряет любую опору в обществе и естественным путем будет смещена. И, учитывая, что российский рабочий класс на данный момент не имеет ни своей классовой организации, ни даже четкого понимания своего классового интереса, смещена российская власть будет просто ставленниками все той же, обиженной на Путина и Ко буржуазии, желающей мира с США и ЕС и снятия санкций. Вероятнее всего это будет неолиберальный режим, которому суждено ликвидировать последние крохи социальных завоеваний, еще оставшихся в РФ от СССР. Но, учитывая, что насущные проблемы общества в виде нищеты этот режим не решит, ему придется как-то сдерживать массы трудящихся от голодного бунта. Поэтому такая власть неизбежно будет проводить жесткую политику против любой рабочей оппозиции. Сами же массы трудящихся будут, вероятно, растеряны и деморализованы тем, что в очередной раз «революция» (смена власти через переворот) сделала все только хуже.

А что же Украина? Вернет территориальную целостность, но полностью разрушенную промышленность там никто восстанавливать не станет, а «помощь запада» закончится, как и все эти 8 лет не было никакой помощи на самом деле – одна лишь кредитная кабала. Ну а Донбасс подвергнется геноциду со стороны украинских националистов. И, конечно, население будет сопротивляться, но не выстоит – его задавят уже всем миром, возможно, при помощи новой России.

Предположим, победила Украина.

Сложно представить, как это возможно чисто технически, но рассмотрим и тут разные варианты:

Украина победила на поле боя. ВС РФ выбили отовсюду, кроме Донбасса.

Украина победила полностью, выбив ВС РФ отовсюду, включая Донбасс.

Ввиду политических причин (недовольная буржуазия надавила на Путина, экономика не выдержала санкций) РФ вывела войска отовсюду, кроме Донбасса.

Ввиду госпереворота РФ вывела войска отовсюду, включая Донбасс

На самом деле, варианты 1 и 3 предполагают, что РФ контролирует Донбасс и у власти пока еще Путин и его команда. В этом случае, пока власть в РФ не поменялась, Донбассу вроде бы не угрожает прямой геноцид.

Но, в случае чисто военного поражения ВС РФ, что подразумевает здесь и военное поражение и армий ЛДНР, (вариант 1) с чего бы Украине останавливаться на старых границах ЛДНР? Нет, ВСУ пойдут до конца. Так что – геноцид Донбасса обеспечен. Собственно, здесь мы плавно переходим к варианту 2. Естественно, Украина, вернувшая свои территории, тонет в патриотическом угаре и в нищете, ибо мы уже упоминали, что разрушенную промышленность им никто не восстановит. И никаких перспектив для рабочего движения здесь не будет на долгие годы, ибо в политике будут доминировать радикальные националисты, сидящие на западных кредитах. А в России власть также не удержится, поскольку чисто военное поражение – не повод для снятия санкций. Но даже те, кто сейчас поддерживает российскую власть, подобного поражения Путину не простят и, в лучшем для власти случае, просто пассивно дадут свергнуть правительство любому желающему. Ну а подобный потенциал есть сегодня лишь у недовольной российской буржуазии.

В случае же добровольного вывода войск РФ отовсюду, кроме ЛДНР (вариант 3) боевые действия на территории Украины от этого не прекратятся, поскольку народные милиции ЛДНР (армии ЛДНР) Москве не подчиняются и не захотят оставлять «западный Донбасс». Почему? Тут причин много. Не имея этих территорий, начинать войну за них без поддержки ЛДНР не рискнули бы. Но уже имея эти территории, отдать их будет психологически сложно для населения – там и родственники живут, там и товарищи погибли уже. Да их будет удерживать на фронте даже банальный страх, что ВСУ не удовлетворятся «западным Донбассом» и пойдут до конца, восприняв вывод войск РФ, как слабость. А ВСУ вероятно так и сделают, ибо того уже потребует обозленное обстрелами украинское общество. Да и не только общество. Спонсоры Украины из США и ЕС тоже захотят «продолжения банкета». Можно возразить, мол, ополченцы ЛДНР без ВС РФ долго не протянут (что не верно, но не в том суть), и вынуждены будут отступить на линию старого разграничения, под прикрытие россиян. Но, даже если так, наступающие ВСУ столкнутся на линии старого разграничения с россиянами и боевые действия возобновятся. И стоило ли городить сей огород? Очевидно, что нет. Поэтому такой сценарий возможен лишь как начало свержения власти в РФ, точнее, как отчаянная попытка власти избежать своего свержения. То есть, мы плавно переходим к варианту 4.

Вариант 4 в данном случае – это ровно то, чем заканчивается в итоге и гипотетическая победа России, но просто быстрее. В России к власти приходят неолибералы, зачищается все политическое поле, в Украине – то же самое, но еще и полная разруха в промышленности, на Донбассе геноцид.

Путин - не Сталин.

Всё вышесказанное кажется неимоверно абсурдным. Ведь не могла же российская власть сделать то, что не может закончиться ничем, кроме её свержения. Да вот, могла. Точнее, конечно, Президент не планировал своё свержение, он просто сыграл ва-банк и проигрывает. Весь расчет российской власти был ровно на то, что ряд стран Европы просто не выдержат санкции и разорвут отношения с США и партнерами по ЕС, «прогнувшись» под Россию. Главным образом ставка делалась на Германию и Францию. И да, вероятность выигрыша есть у Путина до сих пор: цены на топливо и электроэнергию в Европе и в США бешенные, цены на продукты питания – тоже, начался дефицит продовольственных товаров, да и население европейских стран, да и США, в отличии от россиян, не привыкло голодать, зато привыкло бастовать и устраивать демонстрации и импичменты президентам. Однако с каждым днем эта игра становится для России все опаснее. И да, терпения у российских рабочих куда как больше, чем у их европейских коллег, но вот терпение российской буржуазии на исходе. А буржуазия для Путина сегодня куда опаснее пока еще не осознавших свой классовый интерес рабочих. Так что начало «спецоперации» было очень рискованным ходом, можно сказать – авантюрой. И да, вероятно, что Путин проигрался.

Почему россияне этого пока не видят? Ну, многие уже видят. А те, кто не видит, верят, что у Президента есть «хитрый план». И действительно, из этой проигрышной ситуации выход есть. Тот самый «СССР 2.0», о котором так много говорят сейчас горе-патриоты. Вот только СССР отличался от РФ в первую очередь не территориями, а тем, что собственность на средства производства была в руках государства, а вся прибыль шла на развитие производства и на нужды населения в виде огромной доли соцгарантий. Ну, так можно было бы и сейчас выкрутиться – опереться прямо на рабочий класс. (Пусть неорганизованный и плохо себя осознающий, Чавес в Венесуэле сделал же так после переворота). Вот только верить, что это сделает Президент РФ – более чем нелепо. И нелепо уподобляться Геннадию Зюганову и просить Путина это сделать. Почему? Да хотя бы по фактам: стоило ряду горячих голов заикнуться о «национализации» (на самом деле о временном присвоении государством для последующей передачи частникам) собственности иностранных кампаний, уходящих из России, как Потанин устроил истерику в стиле «это 1917й год» и Путин все подобные инициативы пресек. Да и сама «спецоперация» не для того начиналась, чтоб «раскулачить» олигархов, а, напротив, чтобы подарить Газпрому и прочим монополию на рынках Европы. Незачем кремлевской бюрократии было тогда и «спецоперацию» затевать, если бы были намерения избавляться от капитализма. Сначала бы тогда и избавились, а там, глядишь, украинские рабочие сами бы свое правительство скинули ради возврата в СССР.

В общем, хотела бы путинская бюрократия играть в «переворот сверху» - сыграла бы уже и без подсказок квасных патриотов. В том и дело, что рабочего класса бюрократия эта боится более, нежели самую нелояльную к себе буржуазию, нежели любую страну НАТО. С буржуазией можно договориться, если уж не лично Путину, то его окружению точно, и просто сбежав в момент переворота «в женском платье», сохранить лично свой капитал и обеспечить место в буржуазной элите своим потомкам. С рабочим классом так не договоришься. Вот потому, сколько бы Путин не размахивал красным флагом Победы, сколь бы не цепляли его на бронетехнику ВС РФ в Украине, а Путин – не Сталин, и даже не Уго Чавес. И не понимать это – глупость на грани преступления.

Выход есть.

Да, при капитализме из сегодняшней ситуации конструктивного выхода просто не существует. Во всяком случае для нас – рабочих стран, непосредственно участвующих в конфликте. Начав «спецоперацию» правительство РФ связало нас всех – рабочих России, Украины и Донбасса – одной цепью и приговорило нас к одной исторической судьбе. Мы все, скоро или чуть погодя, станем жертвами неолиберальных режимов-марионеток США и ЕС. Экономика Украины убита боевыми действиями, экономика РФ умирает под санкциями. Надо четко понимать, что:

Нас никто не спасет

Нас никто не будет спонсировать

В предстоящей грызне буржуазии за власть у нас нет своей стороны.

Но выход есть. И он в наших собственных руках. Когда буржуазия поставит вопрос о фигуре в кресле Президента РФ – мы должны поставить вопрос о собственности на средства производства. Мы должны в этот момент взять в свои руки наши заводы и сказать, что работать эти заводы будут только на наших условиях, под нашим контролем. И любой, кто хочет сидеть в Кремле должен будет делать то, что говорим мы. Иначе работать в этой стране не будет ничего: от электростанций до городской канализации. Если бы рабочие в Беларуси, в момент, когда власть там шаталась, не слепо шли за Тихановской или Лукашенко, но сделали бы именно так – мы видели бы сегодня другую Беларусь. Рабочие в Казахстане в январе почти сделали так, но их протест был задавлен войсками, в чем Токаеву помогло ОДКБ. Да, и наш протест могут раздавить так же. Силами НАТО, например. И тогда придется воевать уже на своей земле. Но у США и ЕС сейчас хватает и своих проблем. В том числе у их трудящихся есть сегодня к тамошней буржуазии много вопросов. Так что совсем не факт, что они смогут выступить в привычной роли мирового жандарма. Если же мы не попытаемся стать субъектом политики даже сейчас, когда возврата к уютному прошлому более не существует, мы сами подпишем себе приговор, сами согласимся на незавидную участь населения страны третьего мира. И новый исторический шанс увидят уже разве что наши дети.

Теперь более конкретно.

Хотим ли мы мира? Хотим. Можем ли мы его получить простой просьбой к Путину о выводе войск? Нет, ибо мы понимаем, что он понимает, что это будет равносильно политическому суициду для него. Тогда что мы требуем? Мы требуем, чтобы он признал, что некомпетентен и ушел в отставку вместе со своей некомпетентной командой. Мы не требуем его смерти, или суда, и не хотим забрать его дворец и личное имущество. Мы даем ему шанс уйти спокойно и отдать руль нам.

Что мы сделали бы, будучи властью? Мы заморозили бы все боевые действия и потребовали бы от Украины того же. Мы не отдали бы население Донбасса на расправу националистам и прочим молодчикам, но и Киев нам не нужен таким путем. Мы знаем, что силой братской любви не получишь. Мы занялись бы экономикой, её восстановлением, путем тотальной национализации промышленности, путем госмонополии на торговлю и банковскую сферу. Мы предложили бы Украине честную помощь по восстановлению разрушенных производств и нормальные переговоры по всем спорным вопросам. И рабочие Украины при такой конструктивной поддержке сами решили проблемы со своими зависимыми от запада чинушами и со своими националистами. И из такой, рабочей Украины Донбасс уже не хотел бы уходить. А если и хотел бы – союз братских рабочих республик ничем не хуже унитарного государства. Здесь много «бы». Потому что сделать подобное может лишь пролетарская власть. Принести нашим землям мир может лишь рабочий класс.

Но, естественно, правительство не уйдет в отставку от наших просьб. Потому мы и должны брать заводы в свои руки.

Первые шаги.

Но что нам делать прямо сейчас? Прямо сейчас нам нужно стать классом для себя. То есть нам нужно четко понимать, чего мы добиваемся, и нам нужно иметь свою политическую организацию. Нам нужно для начала научиться объединяться со своими коллегами в цехе, на заводе, со своими соседями во дворе. Мы и раньше делали это, создавая профсоюзы, стачкомы, и инициативные группы жильцов и борясь за свои права в рамках этого государства: за зарплату, против сноса гаражей и пр. Теперь все ровно так же, вот только бороться нам надо не апеллируя к власти, а диктуя ей и понимая, что в итоге властью придется стать нам. Мы больше не просим у них соблюсти наши права, мы говорим им, чтоб они шли вон, поскольку не справляются. Это не значит, что мы не говорим про ту же зарплату – еще как говорим. Но еще мы говорим власти национализировать наш завод и управлять им сугубо под контролем нашего совета - или уйти в отставку и не мешать нам. Рабочие в Казахстане требуют зарплату, но они также требуют национализации. Делаем выводы. А еще мы создаем свои структуры самоуправления: советы на заводе, во дворе, в районе, в городе. Те самые, которые должны при национализации брать заводы под контроль. Мы координируем свои действия через эти структуры. И в тот момент, когда буржуазные элиты сцепятся за власть, мы не встанем на чью-либо сторону, кроме своей. Мы просто станем властью, взяв в свои руки всё производство, а они будут либо считаться с нами, либо пойдут на свалку истории.