Лукашенко не приемлет никакой войны и считает, что спецоперация затянулась

На западном фронте без перемен.

Очевидно, что противостоящие армии измотались и выдохлись. Дальше многое будет зависеть от того, чьи резервы окажутся больше и качественней. Собственно, - ждем. Тем временем, президент Белоруссии увидел происходящее по-новому и возлюбил мир, во всех смыслах.

Лукашенко тепло принял вице-президента Associated Press Йена Филипса, в интервью которому заявил, что «категорически не приемлет никакой войны». Вот так вот!

«Мы делали и делаем всё сейчас для того, чтобы этой войны не было. Благодаря мне начались переговоры», - отметил президент Белоруссии. Лукашенко также считает, что спецоперация «затянулась» и выразил сомнение, что «у россиян всё идет по плану». Еще Лукашенко считает, что если Байден скажет «всё, мужики, морды друг другу набили, прекращайте», то через неделю всё прекратиться.

У меня впечатление, что Лукашенко как-то не очень глубоко уважает президента Путина. Ещё Лукашенко категорически против применения ядерного оружия, но как поведет себя Путин он точно не знает.

Вообще, было бы странно, если бы Лукашенко не использовал отличную возможность для «предательства». Похоже, Путин окончательно и бесповоротно проиграл (выиграл) соревнование на место главного злодея. Из нынешнего положения вернуть переходящее знамя обратно в руки Лукашенко у Путина уже никак не получится, а как они раньше потешались над «председателем колхоза».