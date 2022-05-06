Лавров, кажется, соскочил...

Канцелярия израильского премьера Нафтали Беннета заявила, что президент России Владимир Путин извинился за слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Беннет поблагодарил Путина за разъяснение отношения к еврейскому народу и памяти о Холокосте.

Ранее Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина и Беннета. По данным пресс-службы президента, Путин тепло поздравил Беннета и народ Израиля с днем независимости, который странным образом совпадает с днгем рождения великого сына еврейского народа Карла Маркса и Днем советской печати (этого Путин не говорил).

"Кроме того, они (Путин и Беннет) обсудили высказывания министра иностранных дел России Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте", - говорится в сообщении канцелярии главы израильского правительства.

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Президент извиняется за своего министра иностранных дел... Мне кажется, для отставки этого более, чем достаточно. С орденом за заслуги перед Отечеством второй степени или без - это уже вопрос протокола.

Лавров нашел способ уйти по собственному желанию

Голову на блюде в качестве подтверждения искренности извинений не попросили, и то слава богу... И чтоб трусы Навального не прислали.

И кто возглавит МИД, Антонов или Захарова?

А.Б.