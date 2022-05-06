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Московский листок

Лавров, кажется, соскочил...

Опубликовано 06.05.2022 в разделе комментариев 0

лавров мид
Лавров, кажется, соскочил...

Канцелярия израильского премьера Нафтали Беннета заявила, что президент России Владимир Путин извинился за слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Беннет поблагодарил Путина за разъяснение отношения к еврейскому народу и памяти о Холокосте.

Ранее Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина и Беннета. По данным пресс-службы президента, Путин тепло поздравил Беннета и народ Израиля с днем независимости, который странным образом совпадает с днгем рождения великого сына еврейского народа Карла Маркса и Днем советской печати (этого Путин не говорил).

"Кроме того, они (Путин и Беннет) обсудили высказывания министра иностранных дел России Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте", - говорится в сообщении канцелярии главы израильского правительства.

***

Президент извиняется за своего министра иностранных дел... Мне кажется, для отставки этого более, чем достаточно. С орденом за заслуги перед Отечеством второй степени или без - это уже вопрос протокола.

Лавров нашел способ уйти по собственному желанию

Голову на блюде в качестве подтверждения искренности извинений не попросили, и то слава богу... И чтоб трусы Навального не прислали.

И кто возглавит МИД, Антонов или Захарова?

А.Б.



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