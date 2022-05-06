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Московский листок

Война становится выгодной для руководства Украины

Опубликовано 06.05.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Война становится выгодной для руководства Украины

Президент Украины объявил о создании глобальной платформы по сбору средств, чтобы "помочь Украине выиграть войну". Уже не защититься, а выиграть... Это вдобавок ко всем поступающим деньгам.

Международная донорская конференция по сбору средств для Украины собрала более 6 миллиардов евро, сообщила Польша в четверг.

За чуть более двух месяцев Соединенные Штаты выделили украинцам 14 миллиардов долларов деньгами и оружием. Это сумма, более чем в три раза превышающая объем помощи США, которую Украина получила с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.

Но на прошлой неделе президент Джо Байден превзошел эту цифру. Он попросил у законодателей помощи в размере 33 миллиардов долларов, состоящей из оборонительного оружия и экономической помощи. Если Конгресс одобрит запрос Байдена, правительство США отправит Украине 47 миллиардов долларов менее чем за год — больше денег, чем для всех стран, которые когда-либо получали помощь от Соединенных Штатов. Это примерно треть ВВП Украины за прошлый год.

Помимо этого, если раньше реальной властью на Украине обладали олигархи, то сегодня она принадлежит уже силовым структурам, именно их деятельность приносит наибольшую выгоду государству.

 



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
РФ всегда было скучно без войны
Исследования рашизма написал 06.05.2022 12:35
Выгоднее всего война для России. На нее можно списывать все промахи и ошибки в политике, экономике, военном деле итд. итп. "Кругом враги". "Затянем пояса еще туже". "Прошу отнестись с пониманием". "Вставай, страна огромная!" "В поход труба зовет!" И прочие совковые лозунги, песни и пляски.
При царях воевали, но хоть какие-то продыхи мирного существования были. Далее Россия, а затем СССР воевали с 1917 года практически каждый год своего существования. Затем РФ приняла от них милитаристскую эстафету и понеслось: то Казахстан, то Таджикистан, то Карабах, то Приднестровье, то 1-я Грузинская, то 2-я Грузинская, то 1-я Чеченская, то 2-я Чеченская, то 3-я Грузинская, то Мали, то ЦАР, то надо срочно банды засылать на Донбасс, то Крым, то Ливия, то Сирия, то Украина... Тут еще не все перечислено...
Как говорится: "А он мятежный просит бури (и войны), как будто в бурях (и войнах) есть покой!"
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