Президент Украины объявил о создании глобальной платформы по сбору средств, чтобы "помочь Украине выиграть войну". Уже не защититься, а выиграть... Это вдобавок ко всем поступающим деньгам.

Международная донорская конференция по сбору средств для Украины собрала более 6 миллиардов евро, сообщила Польша в четверг.

За чуть более двух месяцев Соединенные Штаты выделили украинцам 14 миллиардов долларов деньгами и оружием. Это сумма, более чем в три раза превышающая объем помощи США, которую Украина получила с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.

Но на прошлой неделе президент Джо Байден превзошел эту цифру. Он попросил у законодателей помощи в размере 33 миллиардов долларов, состоящей из оборонительного оружия и экономической помощи. Если Конгресс одобрит запрос Байдена, правительство США отправит Украине 47 миллиардов долларов менее чем за год — больше денег, чем для всех стран, которые когда-либо получали помощь от Соединенных Штатов. Это примерно треть ВВП Украины за прошлый год.

Помимо этого, если раньше реальной властью на Украине обладали олигархи, то сегодня она принадлежит уже силовым структурам, именно их деятельность приносит наибольшую выгоду государству.