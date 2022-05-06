США предоставили разведданные, которые помогли Киеву атаковать крейсер

Украинские силы, заметив российский военный корабль в Черном море, позвонили своим американским контактам, чтобы подтвердить, что это действительно крейсер «Москва», сообщили CNN источники, знакомые с событиями.

США ответили утвердительно и предоставили разведданные о его местонахождении. Однако неясно, знали ли США, что Украина нанесет удар по кораблю. США не принимали участия в этом решении, пишет издание.

По мнению издания, этот инцидент поднимает вопросы о красных линиях США и России, когда речь идет об американской военной поддержке Украины.

США в течение нескольких месяцев предоставляли украинским силам разведданные о передвижениях российских войск внутри Украины, в том числе перехваченные сообщения о российских планах.

США пока отказываются предоставлять Украине информацию о потенциальных целях внутри самой России. США не предоставляют Украине разведданные о местонахождении конкретных российских военачальников.

То есть все эти данные у США есть, и если они решат глубже войти в военный конфликт на Украине, то вполне могут ими и воспользоваться. Так?

Вопрос к российским компетентным структурам - как так получилось, что территория страны полностью прозрачна для вражеской разведки, включая местонахождение и перемещения физических лиц? Наши силовики очень хорошо живут, но по труду ли они зарабатывают?

И насчет "Москвы" вопрос. Корабль затонул после того, как 14 апреля в него попали две украинские крылатые ракеты типа "Нептун", модифицированные советские Х-35. Не самое мощное оружие, предназначенное для поражения кораблей водоизмещением до 5 тысяч тонн. Как получилось, что корабль водоизмещением в 11,5 тысяч тонн был уничтожен таким слабым оружием?

Или от нас что-то важное скрывают?

От американской разведки мы не можем скрыть даже цвета трусов наших адмиралов, а вот от своих граждан скрываем даже то, что известно иностранным СМИ...

А.Б.