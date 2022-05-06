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Московский листок

Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома

Опубликовано 06.05.2022 в разделе комментариев 0

сша война лгбт
Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома

Любимая женщина российских СМИ уйдет с должности пресс-секретаря Белого дома 13 мая, проработав всего полтора года.

Новым пресс-секретарем Белого дома станет ее нынешний заместитель Карин Жан-Пьер - уроженка острова Мартиника, это заморский департамент Франции. Ее родители – гаитяне, отец – таксист, мать – медсестра на дому.

Она станет первой на этом посту представителем ЛГБТ-сообщества и первой темнокожей.

"Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер станет следующим пресс-секретарем Белого дома", — представил ее американский президент Джо Байден.

Почему с гордостью? Чернокожие уже были и госсекретарями, и даже президентом один раз... Или он за успехи ЛГБТ гордится? Так у нас уже бывали такие пресс-секретари президента, здесь у Америки приоритета нету...

Зато Камала Харрис, первая женщина вице-президент, первая темнокожая на этом посту, поддерживала легализацию однополых браков и на посту генерального прокурора Калифорнии не защищала закон штата, запрещавший однополые браки. И даже поддерживала право трансгендерных людей пользоваться общественными туалетами по их выбору... Например, туалетами Белого дома.

Так что, думаю, шоу может иметь интересное продолжение.

 



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