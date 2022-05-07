Без чего невозможна демократия

Демократия и дебилы

В издательстве «Концептуал» вышла моя книга «Делократия» https://konzeptual.ru/delokratija-chto-delat-kogda-nachal-nik-durak-11790/ и я решил ещё раз указать на обстоятельства, которые простые люди обходят, считая обдумывание этих обстоятельств прерогативой яйцеголовых умников. А интеллигенция, благодаря приобретённой с образованием тупостью, эти обстоятельства просто не способна понять.

Итак, демократия. Если кто не знает – это власть всего народа.

Вот и статья 3 Конституции РФ это устанавливает: «1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». Суверенитет – это верховная власть, таким образом часть 1 статьи 3 Конституции РФ надо читать: «1. Носителем верховной власти и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». Замечательно! Но давайте рассмотрим подробности.

Наверное, ещё в первобытном строе у самых примитивных людей возникала и главенствовала мысль, что сила племени в единстве действия всех его членов, но для единства действий требуются некие командиры, способные навязать свою волю остальным членам племени. К примеру, какой-то вождь. То есть, нужна некая власть над самим племенем, над самим народом. Но, понятное дело, и в представлении самых примитивных людей этот вождь, обязан был применять свою власть в интересах всего племени – всего народа. А как иначе? Ну, зачем данной общности любого народа власть, если она осуществляется не в интересах этой общности народа, а в чьих-то иных?

Но как добиться этого? Как добиться, чтобы вождь применял данную ему власть на пользу всему народу, а не только на свою пользу или пользу родственников, или любимчиков? Вариантов того, как этого добиться, в истории человечества было очень много, и пока численность самого человеческого общества была не велика, то эти варианты как-то работали, поскольку каждый член племени думал, кого поставить властвовать над собой, сам вождя контролировал, и власть так-сяк служила всему племени. Но численность племён и народов нарастала, в создаваемых государствах вводилось разделение труда, массы людей в этих государствах ленились или были слишком глупы, чтобы думать над тем, какая должна быть власть, чтобы она служила им всем. Поэтому у масс размышления на заходили дальше власти отца в семье – типа и в государстве не плохо было бы иметь такого отца. В результате на многие века почти во всех странах установилась монархия.

Действительно, монарх, стремясь оставить своему наследнику процветающее государство, заботится об этом процветании государства, соответственно, заботится и о процветании народа в нём. Но в любом случае всё это процветание зависит от одного человека - монарха, а ведь на потомках природа часто отдыхает. И со временем становится понятно, что монархия – это не самый лучший вариант.

Тем не менее, и сегодня есть множество теоретиков, которые уверены, что монархия - это лучший способ управления государством, но уж не помню кто, скорректировал это утверждение, что монархия имеет и очень большой недостаток – при монархе народ перестаёт думать о проблемах государства. Впрочем, этот недостаток присущ любым современным моделям управления обществом, когда это общество перерастает численностью некие пределы.

Как бы то ни было, но личностные особенности монарха потребовали установить за ним какой-то контроль – современным языком – контроль над исполнительной властью, этот контроль виделся в виде группы людей, но откуда такие люди возьмутся? Тут была и дворянская сволочь, как в России, и иные жаждущие навязывать монарху свою волю, но временем, способ образования этой группы был наработан – выборы. Так образовались парламенты – сборища болтунов, не несущих ответственности за свою болтовню. (Напомню, парламент (англ. parliament, фр. parlement, от parler) — говорить).

Обращу внимание, что проблема подобных выбранных органов власти не в том, что они говорят (обсуждение проблем – это их обязанность), а в том, что они БЕЗОТВЕТСТВЕННЫ!

Власть безответственных не может со временем не трансформироваться во власть бесчестных (подлецов) кретинов, и именно такая власть сейчас практически во всём мире.

Повторю, сейчас во всём мире ВЛАСТЬ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ! То есть ВЛАСТЬ ТУПЫХ И ПОДЛЫХ КРЕТИНОВ.

Или кто-то возьмётся доказать, что безответственная власть может быть представлена честными и умными людьми?

То, что у власти бесчестные подлецы – с этим, полагаю, мало, кто будет спорить, а вот с дебилизмом этих людей, мало, кто согласится. Людям как-то не верится, что кретин может забраться так высоко.

Поэтому на секунду отвлекусь. Если вам потребуется операция, то кого вы пригласите её выполнить – только окончившего медицинский факультет «врача» или хирурга с 30-летним стажем? Если вам потребуется лететь на самолёте, то какого лётчика вы предпочтёте – только окончившего лётное училище или налетавшего 20 тысяч часов? Во всех профессиях ценятся специалисты со стажем, поскольку они являются лучшими мастерами. И каким же надо быть дебилом, чтобы во главу страны ставить специалиста на короткий срок? И ведь никто ни из теоретиков современной «демократии», ни из залезающих в должности «практиков», этой выборностью руководителей страны на короткий срок, не возмущается. И в публике никого не поражает, когда во главе станы появляется специалист по игре половым членом на пианино, и при этом он ещё и выглядит лучше остальных своих коллег во всех странах.

Тупик демократии

В своих книгах о делократии я поясняю истинную, скрытую от масс суть власти – то, что требуется, чтобы власть была. Но при этом соглашусь, что внешний вид власти достаточно давно и точно описывается словарями и энциклопедиями: «Вла́сть — это возможность навязать свою волю другим людям, даже вопреки их сопротивлению».

Итак, давайте сводить всё вместе. Демократия – это власть народа или, иными словами, возможность народа навязать свою волю.

А что значит – «навязать»? Это значит заставить делать то, что считает тот, кто навязывает. А как заставляют? А заставляют «кнутом и пряником».

А кого народ заставляет? Ему, народу, навязывают свою волю – заставляют делать то, что захотят, – органы государственной власти. Навязывают, в основном, «кнутом» – наказаниями. А народ кому навязывает свою волю? И как – каким кнутом и пряником?

Это вопрос? Вопрос! Но вот и ответ: никому и никак народ никакой своей воли навязать не может! Вот в этом и вся «демократия», а вместе с нею и «служение органов власти интересам народа». Это фикция, это только болтовня!

Вместо настоящей власти народу предоставляется возможность голосовать. И только.

В результате, народ голосует за людей, которые заставляют сам народ служить не интересам народа, а своим интересам – интересам людей у власти. Это и есть то крайне негативное свойство, которое определяет не демократическую, а фашистскую власть.

Ну и чем фашисты объясняют то, что они не предоставляют народу реальной власти? Чем они объясняют то, что уничтожают демократию? Тем, что народ тупой и ничего не понимает в государственных делах.

И вот это действительно так - народ действительно тупой и ничего не понимает в государственных делах. Но почему? Потому, что при тупой власти ума от народа ждать не приходится. Это ведь давно известно и запечатлено – «каков поп, таков и приход».

Но, кстати, это объяснение о тупости народа подрывает основу того, что вы, фашиствующие болтуны, считается демократией, - а зачем же вы тогда предлагаете проголосовать за себя не умных людей, а именно этот – тупой и ничего не понимающий в государственных делах народ? Ответ прост: потому, что фашистов такой, тупой народ, как раз и устраивает.

И что же получается в итоге? Для демократии получается тупик? Получается, что демократия невозможна?

И вот тут вступает в дело наука управления людьми и найденный ею второй способ создания систем управления - делократия. (Первый – бюрократия).

Разрешение проблемы

А эта наука своим законом управления людьми указывает, что власть создаётся не тогда, когда кто-то навязывает свою волю кому-то, а тогда, когда те, кому навязывают эту волю, соглашаются эту волю исполнять. Соглашаются под угрозой кнута или в ожидании пряника – это второй вопрос. Главное – соглашаются исполнять волю того, кто имеет власть.

Это закон управления людьми, а поскольку люди – это часть природы, то это закон природы такой же, как и закон тяготения или закон Ома.

Таким образом в демократии – в системе управления людьми – для власти («кратоса»), соблюдающей интересы народа («демоса»), требуется не возможность народа командовать, а возможность народа навязать свою волю – свои интересы тому, над кем народ имеет власть, - заставить слуг народа служить себе - всему народу сразу. А поскольку народ многоголосый и всем не угодишь, то служить только ИНТЕРЕСАМ НАРОДА.

Повторю, для получения демократии требуется внедрить способ, с помощью которого народ сможет навязать свою волю избранным народом органам власти, заставив их служить интересам всего народа. Ну, а эти органы, в свою очередь, заставят весь народ служить интересам всего народа. Таким образом, демократия возникает не тогда, когда болтливые дебилы из народа что-то требуют от органов власти, а тогда, когда органы власти служат только интересам народа.

Всё мною выше сказанное – это для болтливых политиков как сообщения о пользе молока.

Ведь это все болтуны знают и непрерывно болтают про «служение власти народу». Вопрос в том, что только делократия указывает, как именно обеспечить это служение на деле, а не на словах. Указывает то, чего болтуны, алчущие попасть к властным кормушкам, боятся, как огня. Только делократия указывает тот путь, за который в России были осуждены организаторы инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ»), - путь того, как заставить власть служить народу.

И на этом пути всё просто. Согласно законам делократии, чтобы народ мог навязать свою волю органам власти, народу надо дать в руки кнут и пряник. И ИГПР «ЗОВ» указывает, как это сделать научным способом.

Нужен закон, по которому на каждых выборах, каждый избиратель, кроме бюллетеней с новым составом власти, получит проект вердикта старому, сменяемому составу власти, в котором будет три строчки: «Достойна поощрения», «Достойна наказания» и «Без последствий». Если большинство избирателей решит отпустить старый состав власти без последствий, то власть оставит свои полномочия как сейчас – без последствий для себя. Если большинство избирателей решит поощрить власть, то президент или каждый член Федерального собрания станет Героем России. А если избиратели решат «Достойна наказания», то президент или каждый член Федерального собрания сядут в тюрьму на срок своего пребывания у власти. Причем, судить власть каждый избиратель будет исключительно из собственного убеждения в ее вине и заслугах. И никто ему не будет указом в этом его вердикте хозяина своим слугам.

Каждый гражданин России получит реальный кнут и пряник для власти, и этими кнутом и пряником заставит президента и каждого депутата служить себе, а не их счетам в заграничных банках. Народ получит власть (возможность навязать свою волю) и возникнет ситуация, которая и описывается словом «демократия». Других способов создать эту ситуацию нет. Раз избираемый депутат или президент доверяет народу голосовать за него, он же обязан доверить народу и судить себя.

Таким образом

ДЕМОКРАТИЯ БЕЗ ДЕЛОКРАТИИ НЕВОЗМОЖНА!