Как красив херсонский герб...

Херсонская область, перешедшая под контроль Вооруженных сил РФ, вернет себе герб времен Российской империи, сообщил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, в основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда, который был утвержден 7 октября 1803 года.

В частности, на новом гербе в щите, имеющем золотое поле, изображен черный двуглавый коронованный орел. В его правой лапе - лавровая ветвь, а в левой — пламя. На груди орла, в голубом щитке, изображен золотой крест.

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И с какой стати?

Есть много важных дел у военно-гражданской администрации, действительно неотложных и очень важных. Но что ей за дело до герба?

Все-таки военно-гражданскую администрацию никто не избирал, и никто не делегировал ей полномочия что-то делать от имени населения - это будет позже, когда жизнь наладится и можно будет проводить выборы.

Или выборов больше не будет?

Герб из времен императорской России в данном случае нехороший намек. Да и с какой стати?

Россия, как и Украина, уже больше 100 лет живут при республиканском строе.

А ну как люди захотят герб советского периода? Он был куда содержательней. Да и герб украинского периода, за исключением "жовто-блакитной" тональности был тоже весьма содержателен.

Главное - есть прострнство для дискуссии, причем исключительно местных граждан. Куда спешить? Что им навязывать?

Захотят ли они герб с символами другого государства?

А.Б.