Следком расследует преступление без наказания

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны после обнаружения захоронений пациентов психбольницы, замученных нацистами в 1941 году, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, в период с октября по ноябрь 1941 года офицеры и солдаты немецкого гарнизона, расположенного в населенном пункте Микулино Лотошинского района Московской области, совершили массовое убийство более 500 пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы. Женщины скончались вследствие уморения голодом, замораживания, отравления ядами и газом, а также расстрела. 2 мая подмосковными поисковиками было обнаружено массовое захоронение не менее 102 человек, предположительно на месте расстрела пациенток.

"По факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов возбуждено уголовное дело по признакам преступления... действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы", - говорится в сообщении.

По мнению следствия, далеко не все преступники были осуждены трибуналом в Нюрнберге и другими послевоенными протестами, и многим причастным к преступлениям нацистам удалось избежать наказания.

"В связи с этим Следственный комитет считает необходимым продолжить работу по установлению всех виновных, реализуя при этом принцип неотвратимости наказания", - добавляется в сообщении.

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Отдает каким-то бредом, если честно. О какой "нетвратимости наказания" можно говорить, когда все участники этого преступления 1941 года либо погибли в войне, либо умерли от старости? Прошел 81 год, даже дети этих нацистских преступников уже глубокие старики и совсем необязательно тоже нацисты, скорее всего нет, учитывая денацификацию, которая проходила как раз в годы их детства и юности. Да и померли эти дети нацистов, скорей всего, и тоже от старости.

Кого должно настичь это "неотвратимое" наказание? Внуков бывших солдат, тоже уже находящихся в зрелом возрасте, и скорее всего ничего не знающих о прошлом своих преступных дедов?

Следственному комитету нечего расследовать?

Да и отсылка к Нюрнбергу не совсем понятна - на нюрнбергском процессе была расследована и осуждена, в том числе, и пратика нацистов уничтожать "неполноценных", к которым относились и психически больные - психбольных уничтожали, кстати, и немцев тоже.

Но при чем тут геноцид? Нацисты считали психические заболевания генетически обусдовленными, и действительно, пытались проводить своего рода "селекцию", отделяя "чистых от нечистых".

Но про "действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы". К какой из этих групп относятся психически больные? Религия что ли такая есть или раса? Как раз психически больных уничтожали, не взирая на национальность и расу, так сказать, "чистили породу".

А вот этот аспект законодатель как-то выпустил - убивали (или стерилизовали, изолировали от общества) и "истинных арийцев", если они не соответсвовали определенным стандартам. В этом смысле германские найцисты были даже в каком-то смысле "интернационалистами" - убивали всех.

Но при чем тут геноцид? Массовые убийства абсолютно невиновных людей - именно абсолютно невиновных, поскольку психическое заболевание освобождает от ответственности, если человек даже не осознает, что совершает, вот что такое истребление "неполноценных". А тут единственной "виной" человека становится его заболевание...

Это все преступление, но совсем не то, которое пытается "пришить" к этому делу Следком.

Правда, все умерли, так что адвокатов не будет, что решит СК, то и будет считаться истиной...