Касты и сословия - вот где опасность

Огромный пул министерских и правительственных пиарщиков проявляет себя, как повалившийся рекламный отдел в мощной корпорации, где руководить департаментом поставили сыночка главного босса.
Можно ли представить что-то более демотивирующее, чем бубнеж говорящей головы министерства обороны, докладывающей о «трех сбитых снарядах системы «Смерч» и об уничтоженных командных пунктах украинской армии, при полном отсутствии информации о движении на линии фронта?
Посмотрите хотя бы на сводки ВСУ. Даже там каждый день подробно раскладываются сведения, структурированные по направлениям и регионам боевых действий.
Кто-то придумал использовать ролик с замечательной бабушкой и ее красным флагом. Распространили, охватили, сделали символом.
Но ни у кого в голове не мелькнуло, что вот эта бабушка – реальный человек в местности, контролируемой Украиной?
Если вы уже так использовали ее образ, вывезите ее, спасите, привезите на Красную площадь, поставьте в колонну Бессмертного полка….
Но кто об этом должен думать?
Условная Потупчик, для которой эта бабушка – мультяшный персонал, типа конфетки в рекламном ролике M&Ms?
У подобных креативных менеджеров ответ один : «К пуговицам претензии есть?». Они свою задачу выполнили, создали информационный образ, разогнали его по соцсетям и пабликам, сделали узнаваемым…а дальше, хоть трава не расти.
Безответственные пиарщики, неграмотные эксперты – это то, что мы видим. Кто-то ставит на это место сыночков-приятелей-любовниц.
А результат мы видим.
Так мы еще не видим уровень компетентности военных командиров, хотя и подозреваем, что что-то не так, раз обладая неоспоримым преимуществом в ПВО, ракетах, авиации и технике, российская армия пропускает такие удары, как потерю крейсера или обстрелы своих территорий.
Я уже молчу в пустых и тупых угрозах «ответить ударами по центрам принятия решений», которые после нескольких недель вспоминаются с огромным раздражением, да и непонятные паузы в ракетных обстрелах целей, понятных любому, - мостов, железнодорожных узлов, оборонных заводов, вызывают тяжелые вопросы.
Всю махину государственой пропаганды взвалили на себя отважные военкоры и воюющие командиры, такие, как Стешин, Владлен Татарский, Ходаковский, Семен Пегов и прочие.
Вместо бесполезного отдела штатных аналитиков, люди читают и слушают Кассада, Юру Подоляку, Зергулио и Онуфриенко.
Но если целые кастовые информационные департаменты могут заменить свободные волонтеры информационного фронта, то никакие волонтеры не заменят безграмотных планировщиков военных действий, провалившиеся службы обеспечения разрушенных городов и политических создателей идеологии освобожденных территорий.
Так что ли победим?
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