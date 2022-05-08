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Московский листок

Касты и сословия - вот где опасность

Опубликовано 08.05.2022 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

украина война киев
Касты и сословия - вот где опасность

Огромный пул министерских и правительственных пиарщиков проявляет себя, как повалившийся рекламный отдел в мощной корпорации, где руководить департаментом поставили сыночка главного босса.

Можно ли представить что-то более демотивирующее, чем бубнеж говорящей головы министерства обороны, докладывающей о «трех сбитых снарядах системы «Смерч» и об уничтоженных командных пунктах украинской армии, при полном отсутствии информации о движении на линии фронта?

Посмотрите хотя бы на сводки ВСУ. Даже там каждый день подробно раскладываются сведения, структурированные по направлениям и регионам боевых действий.

Кто-то придумал использовать ролик с замечательной бабушкой и ее красным флагом. Распространили, охватили, сделали символом.

Но ни у кого в голове не мелькнуло, что вот эта бабушка – реальный человек в местности, контролируемой Украиной?

Если вы уже так использовали ее образ, вывезите ее, спасите, привезите на Красную площадь, поставьте в колонну Бессмертного полка….

Но кто об этом должен думать?

Условная Потупчик, для которой эта бабушка – мультяшный персонал, типа конфетки в рекламном ролике M&Ms?

У подобных креативных менеджеров ответ один : «К пуговицам претензии есть?». Они свою задачу выполнили, создали информационный образ, разогнали его по соцсетям и пабликам, сделали узнаваемым…а дальше, хоть трава не расти.

Безответственные пиарщики, неграмотные эксперты – это то, что мы видим. Кто-то ставит на это место сыночков-приятелей-любовниц.

А результат мы видим.

Так мы еще не видим уровень компетентности военных командиров, хотя и подозреваем, что что-то не так, раз обладая неоспоримым преимуществом в ПВО, ракетах, авиации и технике, российская армия пропускает такие удары, как потерю крейсера или обстрелы своих территорий.

Я уже молчу в пустых и тупых угрозах «ответить ударами по центрам принятия решений», которые после нескольких недель вспоминаются с огромным раздражением, да и непонятные паузы в ракетных обстрелах целей, понятных любому, - мостов, железнодорожных узлов, оборонных заводов, вызывают тяжелые вопросы.

Всю махину государственой пропаганды взвалили на себя отважные военкоры и воюющие командиры, такие, как Стешин, Владлен Татарский, Ходаковский, Семен Пегов и прочие.

Вместо бесполезного отдела штатных аналитиков, люди читают и слушают Кассада, Юру Подоляку, Зергулио и Онуфриенко.

Но если целые кастовые информационные департаменты могут заменить свободные волонтеры информационного фронта, то никакие волонтеры не заменят безграмотных планировщиков военных действий, провалившиеся службы обеспечения разрушенных городов и политических создателей идеологии освобожденных территорий.

Так что ли победим?



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