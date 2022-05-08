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Московский листок

Битва за Попасную

Опубликовано 08.05.2022 в разделе комментариев 1

украина война киев
Битва за Попасную

Украинские силы, по всей видимости, пытались высадить 7 мая десант на остров Змеиный. ВСУ использовали десантные вертолеты и катер, но Россия отразила атаку. Тем временем стало известно о продвижении в городе Попасная в Луганской области, за который больше двух месяцев идут ожесточенные бои. Вдобавок, Минобороны России сегодня сообщило об уничтожении нескольких крупных поставок западной военной техники, полученной Украиной. 

Российские силы сбили в воздухе над островом Змеиный украинские бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27 и три вертолета Ми-8, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков. Он уточнил, что вертолеты несли десант. 

Также над островом были поражены два украинских беспилотника «Байрактар-ТБ2». Кроме того, российские военные уничтожили украинский десантно-штурмовой катер «Станислав». 

Войска России и ЛНР с одной стороны и силы Украины с другой несколько месяцев упорно сражаются за город Попасная. Это город районного значения примерно в 60 км к северо-западу от Луганска. Через него идут автодороги на города Артемовск, Красноармейск, Лисичанск и Светлодарск. 

Глава ЛНР Леонид Пасечник еще 8 марта заявил, что войска ЛНР вошли в Попасную. «Организовываются работы по разминированию и остальные все работы, которые связаны с экстренными службами», — сказал он. 

Минобороны России 13 марта сообщило, что группировка войск ЛНР, «продолжая наступательные действия, освободила от националистов город Попасная». 

Однако спустя несколько дней, 18 марта посол ЛНР в России Родион Мирошник сказал, что за Попасную все еще идут бои, и полного контроля над городом у республики нет. 

***

Вот я думаю, журналиста за такой фейк наказали бы с большим шумом, а официальным лицам почему-то можно и ошибаться, и откровенно врать.

Начнем с конца - захват Змеиного был одним из первых событий этой "спецоперации". А теперь, выходит, российские войска перешли от наступления к обороне?

Чем еще объяснить попытку десанта ВСУ на Змеином?

Попасная находится в 20 километрах от Стаханова, где проходит передний край обороны ЛНР уже почти 8 лет. То есть от "передка" продвинулись за 2 месяца менее, чем на 20 километров? Кстати, до войны город носил название Имени Л. М. Кагановича. И Донбасская операция 1943 года по освобождению всего региона заняла чуть более месяца.

Впрочем, тогда и Мариуполь освободили всего за один день 10 сентября...

И за фейки никого не наказывали при этом.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
0npenhcugjks написал 08.05.2022 01:36
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