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Московский листок

После начала спецоперации активность россиян на рынке зарубежной недвижимости заметно выросла

Опубликовано 08.05.2022 в разделе комментариев 0

дом ветер
После начала спецоперации активность россиян на рынке зарубежной недвижимости заметно выросла

Спрос на дома и квартиры растёт в странах, где можно получить вид на жительство за инвестиции. В числе самых популярных, а главное, доступных в условиях ограничений направлений — ОАЭ, Таиланд, Турция, Узбекистан. Выбор неожиданный. Скажи-ка год назад об эмиграции в Узбекистан или о шоппинге в Астане...

На фоне санкций россияне обращают внимание не только на цену квадратного метра и климат, но и возможность получения вида на жительства и гражданства. Но приобрести дом или квартиру в «недружественных» странах сегодня могут только обладатели второго паспорта или европейского вида на жительство.

Указ президента России от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ» ввёл для россиян запрет на сделки, «влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия».

Вдобавок на этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на документ Еврокомиссии сообщило, что власти ЕС в рамках шестого пакета санкций хотят запретить россиянам покупать недвижимость в Европе.

Запрет относится только к тем жителям России, у которых нет гражданства или резидентства стран Евросоюза. Что касается остальных, то для них запрет уже действует де-факто. Для жителей РФ «старая Европа» недоступна не просто как выбор места для покупки недвижимости, но ещё и продажи ранее приобретённой недвижимости. Основная проблема связана именно с оплатой сделки из-за невозможности открыть счёт в европейском банке и провести платёж.

Поэтому обеспеченные россияне покупают недвижимость там, где это сделать можно без особых трудностей.

В первом квартале 2022-го число заявок покупателей из России на недвижимость в Дубае выросло в три раза, а на недвижимость в Турции — в три с половиной раза. С начала года растёт интерес россиян к недвижимости в странах Юго-Восточной Азии. В первую очередь это Таиланд и Индонезия, где число запросов на покупку выросло в полтора раза и в два с половиной раза соответственно.

В прошлом году наиболее востребованной у наших соотечественников была покупка недвижимости в Черногории, Италии, Турции и Испании, сегодня это ОАЭ (Дубай), Турция (Стамбул и Анталья), Узбекистан, Грузия, Таиланд и Армения.

По данным BBС, в первом квартале этого года доля российских покупателей недвижимости в Дубае выросла на 67%.

 А.Б.



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